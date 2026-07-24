Esta es la manera correcta de lavar tus jeans para que no pierdan el color

Los jeans son unas de las prendas que no pasan de moda y no encontramos con estilos como el recto, baggy o flare. Una vez que encuentras tu aliado a la hora de combinar tus looks pues el desafío es poder mantenerlos como nuevo por lo que te vamos a contar como lavarlos correctamente.

El error más común que se comete es el de meter los jeans en la lavadora luego de cada uso. Las grandes marcas manifiestan que el exceso de lavados acelera el desgaste de las fibras y hace que el color se desvanezca mucho más rápido.

¿Cómo lavar los jeans correctamente?

Los especialistas recomiendan entre cada uso dejar airear el jeans y limpiar alguna mancha específica con un paño húmedo para prolongar su vida útil. A la hora de lavarlo ten en cuenta lo siguiente:

Voltea los jeans al revés antes de meterlos a la lavadora. De esta proteges el color del roce con otras prendas.

Lávalos con agua fría, porque el agua caliente favorece que el tinte se desprenda con mayor facilidad.

Utiliza un detergente suave y evita productos con blanqueadores o agentes demasiado agresivos.

Debes separar los colores. Los jeans oscuros deben lavarse con prendas de tonos similares para evitar transferencias de color.

Elige un ciclo delicado o de baja velocidad para reducir el desgaste de la tela.

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Evita la secadora

Como mencionamos el calor es enemigo de la tela por lo que deja que tus jeans se sequen al aire libre y preferentemente a la sombra. La exposición directa al sol puede hacer que el color se desgaste. Colgarlos por la pretina o extenderlos sobre una superficie ayudará a conservar mejor su forma.

Un pequeño cambio que hace la diferencia

Para prolongar la vida útil de tus jeans no te preocupes tanto en el producto que utilizas, sino en cambiar la manera en la que los lavas. Menos lavados, agua fría y secado al aire pueden hacer una gran diferencia para conservar ese tono de mezclilla que tanto te gusta y evitar que la prenda se deforme con el paso del tiempo.