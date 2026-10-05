Dile adiós a la manicura guinda: este es el color que usan las celebrities y es tendencia este otoño 2026

Dile adiós por un momento a la manicura guinda porque el marrón chocolate oscuro se posiciona como uno de los colores protagonistas del otoño 2026. El tono, inspirado en el cacao intenso y en los marrones espresso, aporta una apariencia sofisticada a las manos y se adapta tanto a uñas cortas como a formas almendradas o cuadradas.

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El acabado de este color puede variar entre brillante, efecto gel, satinado o incluso aterciopelado para conseguir diferentes estilos. La tendencia en diseño de uñas se relaciona con el regreso de los tonos cálidos y profundos en la manicura: una paleta que suele ganar presencia cuando bajan las temperaturas.

El chocolate tiene además una ventaja frente a otros colores oscuros: mantiene la intensidad característica de una manicura otoñal, pero resulta más suave visualmente que el negro y menos tradicional que el guinda o borgoña. Conoce todo acerca de esta tendencia que está dando qué hablar.

¿Por qué las uñas chocolate son tendencia este otoño 2026?

El marrón chocolate se ha convertido en una alternativa elegante para quienes buscan abandonar los rojos oscuros sin renunciar a una manicura sofisticada. Su versatilidad permite llevarlo con diferentes largos y acabados, desde un look minimalista de un solo color hasta propuestas con detalles metálicos.

La reconocida manicurista Betina Goldstein, referente internacional del nail art, ha demostrado en numerosas ocasiones cómo los tonos neutros y profundos pueden adquirir un aspecto sofisticado mediante acabados limpios y diseños sencillos. Estas son algunas de las versiones que pueden marcar la temporada:



Chocolate glossy: una capa de brillo intenso potencia la profundidad del marrón y crea un efecto similar al esmalte recién aplicado.

una capa de brillo intenso potencia la profundidad del marrón y crea un efecto similar al esmalte recién aplicado. Marrón espresso: más oscuro y cercano al café, resulta ideal para quienes buscan una alternativa al negro.

más oscuro y cercano al café, resulta ideal para quienes buscan una alternativa al negro. Chocolate con efecto terciopelo: incorpora un acabado magnético que aporta dimensión y cambia según cómo incide la luz.

incorpora un acabado magnético que aporta dimensión y cambia según cómo incide la luz. French chocolate: sustituye la clásica punta blanca por una línea marrón sobre una base nude o translúcida.

Otoño 2026: ¿Cómo llevar la manicura chocolate para que se vea elegante?

La clave está en combinar el color con una forma y un acabado que mantengan la manicura pulida. La educadora brasileña Paola Ponce, referente del sector profesional de uñas en Latinoamérica, también ha destacado la importancia de trabajar la estructura y el acabado.

Estas son algunas combinaciones que funcionan especialmente bien en otoño:



Uñas cortas + chocolate brillante: una opción práctica y sofisticada para el día a día.

una opción práctica y sofisticada para el día a día. Forma almendrada + marrón espresso: alarga visualmente los dedos y potencia la elegancia del tono.

alarga visualmente los dedos y potencia la elegancia del tono. Chocolate + dorado: pequeños detalles metálicos aportan luminosidad sin quitar protagonismo al color.

pequeños detalles metálicos aportan luminosidad sin quitar protagonismo al color. Base nude + punta chocolate: una alternativa discreta para quienes no quieren cubrir toda la uña con un tono oscuro.

Desde el punto de vista del cuidado, la American Academy of Dermatology recomienda mantener las uñas y las cutículas hidratadas y evitar retirar el esmalte arrancándolo, independientemente del color elegido. Así, el chocolate puede convertirse en una tendencia otoñal, pero con una manicura cuidada como base.