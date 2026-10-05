Cómo lograr las uñas vainilla, la manicura que será tendencia este otoño 2026
Se caracteriza por ser un diseño que se impone en esta temporada y que así las podrás aplicar.
Si hay algo que se ha puesto de moda en el último tiempo, es el nail art, que consiste en el embellecimiento de las uñas utilizando técnicas artificiales y que tiene que ver con la manicura, en donde se utilizarán ciertos productos para poder resaltar las manos. A medida que van cambiando las estaciones, la tendencia va cambiando, por lo que se pueden pasar de unas clásicas francesitas a otro diseño que aportará elegancia. En este caso, te compartiremos en qué consisten las uñas vainilla y cómo lograrlas en este otoño.
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Siguiendo con esta misma línea, debemos decir que nail art significa arte en uñas y que se refiere a la técnica creativa de pintar, decorar y embellecer las uñas de las manos más allá de un simple esmaltado de color y que estos diseños pueden incluir dibujos, líneas finas, formas geométricas o elementos decorativos con el objetivo de realzar las manos y lograr que las uñas se vean diferente.
Qué son las uñas vainilla que serán tendencia
A medida que van cambiando las estaciones, la manicura irá cambiando y es que no serán siempre iguales, por lo que la tendencia indica que tendremos otros estilos y diseños que seguramente no sabías. Para este otoño, lo que parece ser tendencia en el mundo del nail art son las uñas de color vainilla y que serán muy fáciles de aplicar.
Las uñas vainilla serán las grandes protagonistas en este otoño y es que se caracterizan por ser cremosas, suaves, elegantes, es más cálida que el blanco lechoso, más tenue que el amarillo y menos previsible que el nude clásico. Además, se trata de una evolución de los tonos neutros lechosos que llevan tiempo en boga, pero una versión más refinada. Por eso, te compartiremos cómo llevarlas en este otoño.
Cómo lograr las uñas vainilla para este otoño
- Aplicar como base Put It in Airplane Mode, que es un beige muy claro, casi blanco y con matices de vainilla
- Usar ‘My Vampire is Buff’ para la lúnula y se trata de un tono marfil cálido y lechoso, un poco más amarillento que la base, creando así una francesa tono sobre tono
- Darle un último toque con el efecto glaseado