7 ideas de manicura corta y elegante como las que usaron las actrices de los Premios Oscar 2026

Durante la alfombra roja de los Oscar 2026, celebridades como Kristen Dunst, Emma Stone, Gwyneth Paltrow demostraron que las uñas cortas pueden ser elegantes por lo que apostaron desfilar con ellas en tonos neutros, acabadas brillantes o diseños minimalistas destacando que este tipo de manicura será la tendencia de este 2026.

Si buscas un estilo refinado y de un diseño fácil de replicar como el que portaron alguna de las grandes celebridades, aquí te dejamos 7 ideas que destacaron en la ceremonia.



Transparente con brillo natural

Algunas actrices apostaron por unas uñas casi naturales por lo que usaron una capa transparente de brillo, una tendencia minimalista que resalta limpieza y cuidado en las manos, además que da una apariencia rejuvenecida.

Nude clásico brillante

Uno de los clásicos y mejores aliados es un esmalte en color nude y varias actrices lo entendieron por lo que decidieron portar este color con seguridad y acabado glossy. Este estilo, similar al que ha usado Margot Robbie en varias ceremonias donde ha desfilado por la alfombra roja, aporta elegancia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Academy (@theacademy) Beige

Uno de los colores que está dentro de la gama de cálidos es el beige y se ha colocado dentro de este 2026 como una alternativa sofisticada al nude clásico y ayuda a estilizar visualmente las manos.

Tonos perlados

Los esmaltes con reflejos suaves fueron muy vistos en la alfombra roja, este tipo de acabados son ideales para eventos formales o celebraciones especiales, ya que sus tonos tornasol llegan a combinar con cualquier color, además, que suma elegancia si se utiliza prendas neutras.

Rosa lechoso

El color rosa en tonalidad suave fue otra tendencia popular durante la pasarela, varias actrices apostaron por el famoso “milk pink”, ya que es un diseño que aporta estilo, sofisticación, además de que luce natural.

Francés minimalista

Otro de los clásicos dentro de la manicura es el diseño francés, sin embargo, se utilizó reinventado donde las líneas son más finas y las uñas más cortas, este estilo logra un resultado moderno y delicado.

Rojo intenso en uñas cortas

El tono rojo profundo nunca pasa de moda y varias celebridades apostaron por él y el cual fue una buena decisión ya que les dio un estilo glamouroso y aportó personalidad de uñas largas.

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