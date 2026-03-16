Decoración de uñas para manos: los diseños más bonitos de gelish para marzo 2026

Con la gran variedad de diseños de uñas que están en tendencia este 2026, ya no basta con que sean modelos bonitos, sino que también sean fáciles de combinar y que no requieran mantenimiento riguroso. En estos casos, el manicure hecho de gelish es una excelente alternativa para lucir manos radiantes en todo momento, además de que se trata de un material que se puede adaptar a diversos tonos.

Gelish para las uñas: los diseños que quedan hermosos para antes de la primavera 2026

Largo natural con colores distintos en cada uña . Si no te gustan los modelos de "nail art" aburridos, entonces los diseños de uñas con gelish que combinan más de dos colores se volverán tus preferidos en esta temporada. Y queda mucho más lindo cuando se lleva sobre el largo natural y aplicando bases lisas con acabado brillante. Las fusiones son infinitas, pero los tonos contrastantes son una apuesta segura.



. Si no te gustan los modelos de "nail art" aburridos, entonces en esta temporada. Y queda mucho más lindo cuando se lleva sobre el largo natural y aplicando bases lisas con acabado brillante. Las fusiones son infinitas, pero los tonos contrastantes son una apuesta segura. Punta almendrada con patrones combinados. La manicura almendrada es una de las tendencias más fuertes del 2026 gracias a que estilizan las manos y se ven elegantes

Los diseños de uñas que quedan perfectas en gelish para marzo 2026|Pinterest

Cortas con barniz rojo clásico . Las uñas rojas son uno de esos estilos que nunca pasan de moda, le favorecen a todas y quedan bien para cualquier ocasión. Así que es otra de las alternativas de manicura en gelish que arrasarán durante todo el mes de marzo . Solo hay que aplicar una base lisa y para maximizar su atractivo, aplicar un baño de brillo que quede tipo glossy.



. Las uñas rojas son uno de esos estilos que nunca pasan de moda, le favorecen a todas y quedan bien para cualquier ocasión. Así que es otra de . Solo hay que aplicar una base lisa y para maximizar su atractivo, aplicar un baño de brillo que quede tipo glossy. Con dos tonos contrastantes en un mismo diseño de uñas. Las combinaciones de dos tonos de esmalte contrastantes son uno de los trends de belleza que irán ganando fuerza conforme se acerca la temporada de primavera / verano

Los diseños de uñas que quedan perfectas en gelish para marzo 2026|Pinterest

Manicure tipo carey con verde . En caso de que lo tuyo sean las combinaciones atrevidas, los diseños de uñas que fusionan el efecto carey con el color verde esmeralda quedan hermosas para marzo 2026 y podrían ser lo que estás buscando. Esta mezcla crea diseños de uñas elegantes que destacan pero sin ser aburridas.



. En caso de que lo tuyo sean las combinaciones atrevidas, y podrían ser lo que estás buscando. Esta mezcla crea diseños de uñas elegantes que destacan pero sin ser aburridas. Diseños de uñas con corazones azules. El manicure azul queda bellísimo en todos los tonos de piel y es buenísimo para que las manos se vean luminosas sin llegar a ser saturadas