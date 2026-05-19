Qué manicura no usar para eventos de noche: colores que se ven baratos con flash

Por lo general, son los eventos nocturnos los que demandan una imagen glamorosa y en los que desplegamos todas las estrategias a nuestro alcance para mostrar nuestra mejor versión. La ropa que elegimos, el tipo de peinado y hasta el diseño de nuestra manicura forman parte de los detalles en los que se hace hincapié.

Noticias Estado De México del 18 de mayo 2026

Las uñas han logrado instalarse como un reflejo de personalidad y estilo, motivo por el cual los colores y las técnicas siguen transformándose e instalando tendencias. En cuanto a lo señalado anteriormente, algunos diseños deben evitarse si lo que buscas es que tus uñas no se vean baratas ante los flashes.

La elección de la manicura

Cuando se habla de manicura se sabe que estamos ante un servicio que no es universal, sino que la elección del tratamiento ideal depende por completo de la anatomía de las manos, el tipo de uña y el estilo de vida de cada persona.

Además del factor biológico y funcional, el diseño y la técnica deben armonizar con la morfología y la personalidad. Es por esto que decidir qué tipo de manicura aplicarse en las uñas debe ser algo consciente y lo mejor es que sea guiado por los profesionales.

Manicura que hay que evitar en la noche

Los expertos del rubro afirman que entender que cada mano es un lienzo único es el primer paso para lucir unas uñas perfectas y, sobre todo, sanas. En este marco, y tal como se precisó anteriormente, el flash de una cámara es el enemigo número uno de una manicura mal elegida.

Esto se debe a que, de noche, la luz artificial intensa o el flash directo del celular pueden hacer que un color que en el espejo se ve aceptable, en las fotos parezca descuidado, traslúcido o, directamente, de baja calidad. Ante esto, a continuación se detallan los colores y acabados de uñas que es mejor evitar si vas a un evento nocturno donde habrá fotos:

El blanco "corrector" (Blanco tiza mate): El blanco pleno es muy delicado. Si no es un esmaltado semipermanente de altísima calidad con una capa superior (top coat) impecable, el flash lo hace ver plano, grueso y con una textura similar a la de un corrector escolar líquida. Además, resalta cualquier imperfección en las cutículas.



La alternativa: Un blanco vía láctea, un tono nude o un milky pink con acabado translúcido.

Neones y flúor (Verde, amarillo o naranja): Los tonos vibrantes y neones son divertidos para el día o la playa, pero bajo la luz de un evento nocturno pierden elegancia. El flash altera la percepción de estos pigmentos, haciéndolos ver plásticos, estridentes y, a menudo, restándole sofisticación al resto del look.



La alternativa: Si querés color, optá por tonos joya profundos como el verde esmeralda, azul noche o violeta obispo.

Pasteles tizados de baja cobertura: Tonos como el amarillo pastel, el celeste claro o el verde menta suelen requerir varias capas para cubrir la uña. El flash de la cámara suele "atravesar" las capas de esmalte, revelando si la cobertura quedó veteada, con rayas o desigual.



La alternativa: Colores neutros con buena opacidad o un clásico rosa viejo (dusty rose).

Glitters gruesos o "cotillón": Hay una línea muy delgada entre un brillo elegante y un esmalte que parece de juguete. Los glitters con partículas muy grandes y de plástico multicolor reflejan el flash de forma caótica, haciendo que la uña se vea texturada y sin definición.



La alternativa: Un acabado shimmer fino, polvo de efecto suki (aurora), o un sutil toque metalizado (chrome nails) bien pulido.

El negro absoluto sin brillo: El negro es un clásico, pero si pierde el brillo (o si elegís un acabado mate para la noche), el flash lo aplana por completo, haciendo que las manos se vean sin vida o, en el peor de los casos, dando la ilusión de uñas sucias o descuidadas en la foto.

