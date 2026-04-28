5 mejores manicuras matcha para la primavera

El matcha ya no es solo un té muy delicioso y popular, sino que su color se ha trasladado a la moda. Esta bebida japonesa aparece en el mundo de la manicura por lo que podemos ver diversos diseños.

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Seguramente en los salones de belleza verás muchos diseños inspirados en este té japones. Así es que encontrarás con brillo, planas, relieves, dibujos simples, elaborados, hay mucho para poder explorar.

¿Cuáles son las mejores manicuras matcha?

Con imaginación podrás realizar los mejores diseños inspirados en este color de té japonés. Aquí te dejamos una selección bastante interesante para usar en primavera:

Inspiración coreana

El matcha es un te orientan que sin dudas ha causado mucha adherencia a la hora de elegir una infusión. Es por esto que mostramos un diseño que se inspira en esta cultura y que te hará lucir hermosa.

Strawberry matcha

Otro diseño que puedes utilizar es este que consta de inspirarse en las fresas. Puedes realizar las puntas en color verde matcha y la otra parte de la uña con un rosado claro. Además, le agregas unos puntos blancos como la semilla de esta fruta.

Esta es una gran elección.|Pinterest

Mini diseños a prueba de minimalistas

El diseño minimalista tiene un gran peso en la manicura por lo que puedes llevarlo a cabo en estas uñas matcha. Agrega corazones, juega con los colores y obtiene grandes estilos.

Este es un hermoso diseño.|Pinterest

Francesa y con relieve

Llegamos a la francesa que es un clásico que no pasa de moda. En este caso tienes que añadirle en la punta un poco de relieve para marcar la diferencia con una tradicional.

El relive eleva el look.|Pinterest

Francesa y empolvada

Por último, tenemos la francesa pero en versión empolvada. Este es un diseño que le aporta personalidad a tus uñas y el verde resalta para hacerse notar de manera elegante.

Estas francesas son elegantes.|Pinterest

Con imaginación puedes llevar a cabo grandes diseños con el color matcha por lo puedes basarte en estas ideas o utilizar otras totalmente diferente.