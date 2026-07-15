Manualidades de ‘Bluey y ‘La casa de Mickey Mouse’ que ayudan a los niños a desarrollar su imaginación
Estas actividades didácticas harán que los niños estén entretenidos un buen rato y son manualidades que fortalecen su imaginación mediante el juego.
Ayudar a que los niños ejerciten su imaginación es importante para su desarrollo y contribuye al entretenimiento saludable para ahora que están por comenzar las vacaciones de verano 2026. Y si no tienes mucho presupuesto, las manualidades hechas en casa pueden ser grandes aliadas, sobre todo cuando están inspiradas en personajes como Mickey Mouse o Bluey, que son de los consentidos en la barra infantil.
4 tipos de manualidades de Bluey y Mickey Mouse que fortalecen la imaginación de tus hijos
Máscaras de Bluey y Bingo. Toma trozos de cartón reciclado, pintura azul y naranja, tijeras y resortes para crear unas ingeniosas máscaras de Bluey y Bingo, su entrañable hermana. Únicamente tendrás que ayudarles con los cortes para evitar incidentes y dejar que todo el trabajo de las manualidades lo hagan los pequeños para que se pongan creativos. Al final coloca un resorte en la parte trasera para que sirva como sujetador.
Casa de cartón de Mickey Mouse. Consigue un cartón de huevo vacío, papel crepé, pinturas y resistol. Esto servirá para hacer una recreación de La casa de Mickey Mouse donde vive muchísimas aventuras junto a sus amigos. El chiste es que la decoren tomando como inspiración los escenarios del programa y luego ellos mismos inventen sus historias.
Títeres de Bluey para dedos. Las marionetas son una gran herramienta para trabajar con la imaginación de los niños, ya que estas manualidades estimulan su mente para que piensen en cuentos y le den diálogos a los personajes, lo que a su vez mejora sus habilidades lingüisticas, según Best Start. Corta pedazos de fieltro para hacer los cuerpos de Bluey y Bingo, une con pequeñas costuras y arma las caritas con foamy para que queden bonitas.
- Orejas de Mickey Mouse con materiales reciclados. Si tus hijos son fanáticos de este famoso ratón, entonces es muy probable que quiera imitarlo con sus icónicas orejas que lo distinguen en cualquier parte. Y la buena noticia es que les puedes hacer unas diademas preciosas de Mickey Mouse con pedazos de cartón reciclado, pintura, listones y silicón frío. Solo forra la diadema de plástico con listón negro, corta dos círculos y pinta del mismo tono, pega y estarán listas para que echen a volar su imaginación.