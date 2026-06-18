Manualidades de Peppa Pig: cómo hacer marionetas de dedo paso a paso
Los títeres son una gran opción de diversión saludable para los niños, en especial si tienen personajes de su interés, como las manualidades de Peppa Pig.
Entretener a los niños no tiene que ser una tarea complicada, ni se limita solo a ponerlos frente a una pantalla para que pasen las horas. También está la opción de que jueguen con manualidades caseras que los divierten un buen rato, echan a volar su imaginación y hasta les pueden ser de ayuda para expresarse mejor, como las marionetas de Peppa Pig que son especiales para los dedos.
Títeres de Peppa Pig: la forma más sencilla para hacer manualidades interactivas en casa
Lo primero que necesitas son los materiales, pero la ventaja es que se requieren cosas muy fáciles de conseguir y que no son costosas. De modo que todos estos diseños no harán que inviertas tanto tiempo ni dinero. Vas a ocupar fieltro de color rosa, azul, rojo y verde; tijeras, silicón frío y un plumón negro que sea especial para tela.
Para empezar con este proyecto DIY de Peppa Pig que es muy sencillo y apto para niños de todas las edades, los pasos son los siguientes:
- Toma la medida de tus dedos y marca la tela; recorta con un margen de dos milímetros para las costuras. Dependiendo del personaje de Peppa Pig que vayas a hacer, será el color de fieltro que usarás para que su ropa se vea realista.
- Recorta tiras medianas para hacer sus brazos y piernas con fieltro rosa. No deben quedar muy largas para que el títere no pierda la forma.
- Haz la cabeza tomando como referencia una moneda de 1 peso, traza sobre fieltro rosa y recorta. No te olvides de agregar la trompita de estas simpáticas caricaturas. Los detalles como la nariz, ojitos y boca hazlos con los plumones.
- Une todas las partes con un poco de silicón frío, que es el material ideal si vas a trabajar con niños y es igual de duradero que el tradicional.
¿Por qué las marionetas son buenas para los niños?
Estas manualidades de Peppa Pig no solamente sirven para que los pequeños se entretengan, sino que también contribuyen a su desarrollo. De acuerdo con un artículo de Cognitive Behaviorial Play Therapy, los títeres son una forma de que los niños aprendan a expresar sus emociones, fortalezcan sus habilidades de lenguaje y ejerciten su creatividad.