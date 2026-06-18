Manualidades de Peppa Pig: cómo hacer marionetas de dedo paso a paso

Entretener a los niños no tiene que ser una tarea complicada, ni se limita solo a ponerlos frente a una pantalla para que pasen las horas. También está la opción de que jueguen con manualidades caseras que los divierten un buen rato, echan a volar su imaginación y hasta les pueden ser de ayuda para expresarse mejor, como las marionetas de Peppa Pig que son especiales para los dedos.

Títeres de Peppa Pig: la forma más sencilla para hacer manualidades interactivas en casa

Lo primero que necesitas son los materiales, pero la ventaja es que se requieren cosas muy fáciles de conseguir y que no son costosas. De modo que todos estos diseños no harán que inviertas tanto tiempo ni dinero. Vas a ocupar fieltro de color rosa, azul, rojo y verde; tijeras, silicón frío y un plumón negro que sea especial para tela.

Las ideas más fáciles para hacer marionetas de dedo inspiradas en Peppa Pig|Pinterest

Para empezar con este proyecto DIY de Peppa Pig que es muy sencillo y apto para niños de todas las edades, los pasos son los siguientes:



Toma la medida de tus dedos y marca la tela; recorta con un margen de dos milímetros para las costuras. Dependiendo del personaje de Peppa Pig

Recorta tiras medianas para hacer sus brazos y piernas con fieltro rosa. No deben quedar muy largas para que el títere no pierda la forma.

Haz la cabeza tomando como referencia una moneda de 1 peso, traza sobre fieltro rosa y recorta. No te olvides de agregar la trompita de estas simpáticas caricaturas. Los detalles como la nariz, ojitos y boca hazlos con los plumones.

Une todas las partes con un poco de silicón frío, que es el material ideal si vas a trabajar con niños y es igual de duradero que el tradicional.

Las ideas más fáciles para hacer marionetas de dedo inspiradas en Peppa Pig|Pinterest

¿Por qué las marionetas son buenas para los niños?

Estas manualidades de Peppa Pig no solamente sirven para que los pequeños se entretengan, sino que también contribuyen a su desarrollo. De acuerdo con un artículo de Cognitive Behaviorial Play Therapy, los títeres son una forma de que los niños aprendan a expresar sus emociones, fortalezcan sus habilidades de lenguaje y ejerciten su creatividad.