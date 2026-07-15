Colocar vinagre en el pelo: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Colocar vinagre en el pelo puede ser beneficioso porque ayuda a eliminar restos de productos capilares, favorece el brillo, reduce el frizz y contribuye a equilibrar el pH del cuero cabelludo. Siempre y cuando se utilice diluido. Por eso tricólogos y estilistas advierten que no debe aplicarse puro ni reemplazar los productos específicos para el cuidado del cabello.

En los últimos años, los remedios caseros para el cuidado capilar han ganado popularidad en redes sociales. Entre ellos, el enjuague con vinagre de manzana se ha convertido en uno de los más comentados gracias a sus posibles beneficios sobre la fibra capilar.

Aun así, los especialistas recuerdan que su eficacia depende de una aplicación adecuada y de las necesidades de cada tipo de cabello. Conoce qué dicen los expertos.

¿Para qué sirve colocar vinagre en el pelo?

El vinagre de manzana contiene ácido acético. Este componente puede ayudar a eliminar residuos acumulados por el uso frecuente de productos de peinado, siempre que se emplee correctamente y en una concentración adecuada. Estos son sus principales beneficios:



Aporta brillo: al favorecer que la cutícula permanezca más lisa, el cabello refleja mejor la luz y luce más brillante.

al favorecer que la cutícula permanezca más lisa, el cabello refleja mejor la luz y luce más brillante. Ayuda a reducir el frizz: una cutícula más sellada dificulta la entrada de humedad ambiental, lo que puede disminuir el encrespamiento.

una cutícula más sellada dificulta la entrada de humedad ambiental, lo que puede disminuir el encrespamiento. Elimina residuos: contribuye a retirar restos de lacas, espumas, aceites y otros productos que pueden acumularse sobre el cabello.

contribuye a retirar restos de lacas, espumas, aceites y otros productos que pueden acumularse sobre el cabello. Favorece el equilibrio del cuero cabelludo: su acidez ayuda a mantener un pH adecuado, aunque no sustituye tratamientos dermatológicos cuando existen problemas específicos.

su acidez ayuda a mantener un pH adecuado, aunque no sustituye tratamientos dermatológicos cuando existen problemas específicos. Deja el cabello más suave: muchas personas notan una melena con una textura más ligera después del enjuague.

La tricóloga Anabel Kingsley, consultora de Philip Kingsley, explica que mantener el cuero cabelludo limpio y libre de acumulación de productos favorece la salud del cabello. Pero insiste en que los remedios caseros deben utilizarse con precaución y no reemplazan una rutina capilar adaptada a cada persona.

¿Cómo usar el vinagre de forma segura en el cabello?

Los estilistas coinciden en que el vinagre nunca debe aplicarse directamente sobre el cabello sin diluir, ya que su elevada acidez podría irritar el cuero cabelludo o resecar la fibra capilar.



Diluirlo en agua: lo más aconsejable es mezclar 1 parte de vinagre de manzana con 2 o 3 partes de agua antes de aplicarlo.

lo más aconsejable es mezclar 1 parte de vinagre de manzana con 2 o 3 partes de agua antes de aplicarlo. Utilizarlo como enjuague final: después del champú y el acondicionador, se distribuye la mezcla sobre el cabello y luego puede aclararse con agua si se desea.

después del champú y el acondicionador, se distribuye la mezcla sobre el cabello y luego puede aclararse con agua si se desea. No abusar de su uso: generalmente se recomienda emplearlo una vez cada 1 o 2 semanas, dependiendo del tipo de cabello.

generalmente se recomienda emplearlo una vez cada 1 o 2 semanas, dependiendo del tipo de cabello. Evitar el contacto con los ojos o piel irritada: su contenido ácido puede provocar molestias si entra en contacto con zonas sensibles.

su contenido ácido puede provocar molestias si entra en contacto con zonas sensibles. Suspender su uso si aparece irritación: ante cualquier reacción, es importante dejar de utilizarlo y consultar con un dermatólogo.

La Academia Americana de Dermatología (AAD) recuerda que el cuero cabelludo necesita productos adecuados para mantener su equilibrio y aconseja evitar tratamientos caseros excesivos que puedan alterar la barrera cutánea. Por su parte, el estilista Sam McKnight ha señalado que un cabello brillante no depende únicamente de un producto concreto, sino de una combinación de buena hidratación, limpieza adecuada y una rutina adaptada a las características de cada melena.