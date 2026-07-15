Por qué a las mujeres les gustan hombres como Jude Bellingham, según la psicología

Jude Bellingham es el hombre que tiene a Inglaterra en la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pues ha marcado 4 goles en los últimos 2 partidos, los cuales fueron de suma importancia para que su selección esté en la antesala por el título. Pero lo que llama la atención es que a las mujeres les gustan los hombres como el inglés, quien tiene un cuerpo atlético gracias a su rigurosa alimentación.

El jugador del Real Madrid tiene un cuerpo atlético, hecho que le llama la atención a varias mujeres. Por ello, el mediocampista se ha vuelto tema de conversación en redes sociales sobre lo apuesto que es, ya que no solo en tema de físico, sino también de amabilidad y educación, pues ha dado declaraciones y hechos que han cautivado a más de una, al igual que su compañero Harry Kane, quien tiene este grado de estudios.

El inglés tiene un cuerpo atlético, pero lo que más llama la atención es su educación.|England Football Team

Lo que enamora a las mujeres de Bellingham

El mediocampista tiene un cuerpo atlético, hecho que llama la atención de las mujeres, pero no de todas, ya que según un artículo del portal Psicología y Mente, el físico atrae, pero no lo es todo, pues no todas se enfocan solo en ello, ya que hay otras cuestiones que lo hacen ver atractivo.

Seguramente lo que más atraiga sea una personalidad especial. Hay personas que son un auténtico imán para las mujeres por cómo actúan y cómo se comportan. Posiblemente, la cualidad más valorada sea la confianza, cualidad que Jude tiene y que lo ha llevado a ser uno de los mejores mediocampistas del mundo.

Asimismo, el inglés se ha mostrado educado en lo que va de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pues ha tenido actos que llaman la atención, como mandar un mensaje de apoyo a Venezuela tras el sismo que sufrió en junio y mostrar su reconocimiento a los jugadores mexicanos tras derrotarlos en la ronda de octavos de final.

Bellingham e Inglaterra, por el pase a la final

Bellingham e Inglaterra buscarán tomar venganza y vencer a Argentina en la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Lo anterior, ya que hace 40 años la albiceleste los eliminó en cuartos de final en la justa veraniega de México 1986. El partido se disputará este miércoles 15 de julio a la 1 de la tarde y será transmitido por la señal de Azteca 7 y la página de Azteca Deportes.