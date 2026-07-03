Manualidades de Fortnite: 3 ideas para hacer tus propios cofres de botín y llamas de cartón

Llega un nuevo fin de semana y, si no nos hicimos un tiempo entre semana para poner a prueba nuestra creatividad, las manualidades serán una buena alternativa para entretenernos y compartir con nuestra familia.

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Las manualidades siguen instalándose como una de las prácticas más recomendadas para romper con la rutina, despejar la mente y agilizar la mente. Al respecto, los proyectos que podemos llevar a cabo se multiplican en redes sociales y en esta oportunidad te proponemos hacer tus creaciones relacionadas con el popular videojuego Fortnite.

Manualidades de Fortnite

Diferentes plataformas hacen referencia a las manualidades de Fortnite y es que se trata de ideas geniales, fáciles de hacer y que de seguro llevarán mucho entretenimiento, a grandes y chicos. Al respecto, hoy te ofrecemos 3 ideas creativas para que puedas fabricar tus propios cofres de botín y llamas utilizando cartón como material principal:

El Cofre de botín clásico

Materiales



Una caja de zapatos o una caja de cartón mediana.

Cartón blando (el de las cajas de cereal viene bárbaro).

Pintura acrílica (dorada o amarilla, marrón y negra).

Plasticola o silicona caliente.

Un cúter y regla.

Paso a paso



La estructura básica: Si usas una caja de zapatos, ya tenés la base. Para hacerle la tapa curva característica, puedes cortar dos semicírculos de cartón rígido y pegarles una tira de cartón blando encima que acompañe la curva. Los detalles en relieve: Corta tiras de cartón de cereal y pégalas en los bordes de la caja para simular los herrajes de metal. También puedes cortar el pequeño candado frontal en forma de escudo. Pintura y efecto "desgastado": Pinta toda la base de marrón (efecto madera) y las tiras de relieve en dorado o amarillo. El toque maestro: Mezcla un poquito de pintura negra con mucha agua (un "aguado") y pásalo con un pincel por los rincones. Sécalo rápido con un trapo: esto va a hacer que los relieves resalten y parezca un cofre antiguo texturizado.

Mini-Cofre de suministros

Materiales



Tubos de cartón de papel higiénico o de cocina.

Pedacitos de cartón para las tapas.

Papel de diario y plasticola (para cartapesta).

Pintura y pinceles.

Paso a paso



Cortar el tubo: Corta el tubo de cartón a la mitad de manera longitudinal, pero solo hasta tres cuartos, dejando una "bisagra" para que la tapa se abra y se cierre. Cerrar los laterales: Apoya los extremos del tubo sobre un cartón plano, marca el círculo, córtalo y pégalo para tapar los costados del cofre. Reforzar (Opcional): Si quieres que quede bien duro, puedes pasarle una capa de cartapesta (pedacitos de papel de diario con plasticola diluida en un toque de agua) y dejar secar. Decorar: Píntalo con el mismo patrón dorado y marrón del cofre original. Al ser chiquito, es ideal para regalar con golosinas adentro.

¿Cómo hacer la llama de suministros de Fortnite?

La tercera opción de manualidades que te proponemos hacer en torno al videojuego Fortnite es la Llama de la Fortuna, el personaje más querido de la saga.

Materiales



Cartón firme para la estructura.

Papel crepé o papel de seda (colores: violeta, azul francia, celeste y rosa/fucsia).

Cinta de enmascarar (cinta de papel).

Plasticola.

Paso a paso

