¿Qué es el azúcar isomalt y por qué es tan importante que los cocineros de MasterChef 24/7 lo sepan?

Este viernes, la Chef Natalia Santos llegó como invitada especial a MasterChef 24/7 para impartir una clase muy interesante sobre el azúcar tanto refinada -para hacer caramelo- como isomalt , una variante que podría resultar clave para las siguientes competencias... ¿pero qué es y cómo se usa en la repostería?

¿Qué es el azúcar isomalt? ¡Esto aprendimos en MasterChef 24/7!

El azúcar isomalt, como bien lo explicó la Chef Natalia Santos, es un sustituto del azúcar de origen natural derivado de la remolacha que se usa muchísimo en repostería creativa gracias a su efecto vidrio y su facilidad para ser moldeada y pintada con tintes comestibles.

El isomalt es el ingrediente secreto detrás de las esculturas de azúcar más impresionantes de la repostería y otras decoraciones que le dan un toque de distinción a los platillos de alta cocina; con las competencias de MasterChef 24/7 cada vez más intensas, esta técnica seguramente le dará una ventaja increíble a aquel participante que sepa manejarla de forma correcta... ¡quién sabe si uno de los retos tenga que ver con la elaboración de repostería con esculturas!

¿Por qué se usa Isomalt en lugar de azúcar común para las esculturas de dulce y cómo se trabaja?

Si intentas hacer una escultura o un hilo de cristal con azúcar normal, te enfrentarás a dos grandes enemigos: la humedad y el cambio de color; en cambio, el isomalt tiene algunas características que lo hacen único como:

Resistencia extrema a la humedad .

. No se carameliza y se mantiene transparente, como si fuera vidrio templado... ¡ideal para pintar!

y se mantiene transparente, como si fuera vidrio templado... ¡ideal para pintar! Es mucho má s elástico y maleable : el isomalt se enfría gradualmente, lo que te da un margen de tiempo extra para estirarlo, soplarlo o moldearlo para darle la forma que quieras.

: el isomalt se enfría gradualmente, lo que te da un margen de tiempo extra para estirarlo, soplarlo o moldearlo para darle la forma que quieras. El isomalt no se cristaliza por error como el azúcar refinada al momento de derretirlo.

Para trabajar el isomalt, debes colocar los gránulos en una olla de acero inoxidable y derretirlo a fuego bajo hasta que se forme una masa transparente, agitando tu olla para darle uniformidad; después, retira la olla del fuego y reja reposar unos minutos hasta que el isomalt esté liso y sin burbujas: cuando veas que está así, es momento de agregar el color.

Para las esculturas, se recomienda usar tapetes y moldes de silicón... ¡puedes hacer de todo, desde delgados hilos hasta gemas, cristales o figuras elaboradas como el pez de azúcar que hicieron los cocineros en la clase!

Recuerda: el isomalt es comestible y tiene un 50% menos de calorías que el azúcar común, pero NO aporta sabor: su propósito en la repostería es 100% estético y estructural, ¡no es bueno ingerir demasiado!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?