Manualidades de Jurassic World: 3 ideas para hacer tus propios personajes

Grandes y chicos pueden reunirse en torno a diversas prácticas y afianzar sus vínculos sociales, además de alimentar su imaginación. Propuestas como las manualidades han tomado cierto auge en una actualidad con un claro dominio de las pantallas y de intensas rutinas laborales.

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Las manualidades se presentan entonces como un cable a tierra para los adultos y una oportunidad de entretenimiento para los más pequeños.

¿Qué son las manualidades?

Desde la Casa de la Cultura Jorge Eliécer Gaitán (Colombia) definen a las manualidades, en términos generales, como los trabajos efectuados con las manos con o sin ayuda de herramientas. Añade que se trata de labores didácticas en las cuales se busca como objetivo un avance personal, desarrollo de la creatividad, y son una forma de esparcimiento.

En este punto, la entidad pone de relieve que la capacidad para realizar manualidades está asociada al desarrollo motriz de quienes las elaboran, por lo que se recurre a ello durante las etapas tempranas del educando. Tanto como la terapia ocupacional en los adultos.

Manualidades de Jurassic World

Es en este marco que, ante la llegada de un nuevo fin de semana, la realización de manualidades en familia puede ser una gran opción de entretenimiento. Al respecto, con ayuda de la Inteligencia Artificial (Gemini), una de las propuestas invita a crear personajes de Jurassic World.

La idea no solo se trata de recrear personajes de esta producción, sino que es una gran oportunidad para reciclar materiales, dejar volar la imaginación y poner a toda marcha nuestra creatividad. Para que podamos conseguirlo, Gemini nos ofrece 3 ideas creativas y fáciles relacionadas a Jurassic World:

El T-Rex de cartón de huevos



Materiales: Una caja de cartón de huevos, témperas o acrílicos (verde, marrón o gris), pincel, tijeras, pegamento blanco y un marcador negro.

Paso a paso

El cuerpo: Recorta una sección de la caja que tenga dos o tres "conos" seguidos para que sirva como el lomo y la cola del T-Rex. La cabeza: Corta dos conos individuales. Pégalos de frente (uno invertido sobre el otro) simulando la boca abierta del dinosaurio. Puedes recortar los bordes en forma de picos para simular los dientes afilados. Ensamblaje y color: Pega la cabeza al cuerpo de cartón. Una vez seco, píntalo con tus colores favoritos de Jurassic World.

Blue, la velociraptor de "Origami Fácil" y cartulina



Materiales: Cartulina o papel grueso de color azul claro o gris, un marcador azul oscuro (para su icónica franja), tijeras y pegamento.

Paso a paso

La base del cuerpo: Dobla un rectángulo de cartulina por la mitad a lo largo para crear un cuerpo con soporte que se mantenga en pie como una carpa. Silueta de la cabeza y cola: Dibuja de perfil la cabeza alargada del Velociraptor y su cola larga y estilizada en otra pieza de cartulina. Recórtalas dejando una pestaña en la base para poder pegarlas al cuerpo. La franja de Blue: Con el marcador azul, dibuja la famosa línea horizontal que recorre desde su ojo hasta la punta de la cola. Armado: Pega la cabeza en un extremo del cuerpo doblado y la cola en el otro. ¡Ya tienes una velociraptor lista para correr a gran velocidad!

El Indominus Rex con tubos de papel higiénico



Materiales: 2 tubos de cartón, pintura blanca o gris muy claro, tijeras, pegamento y un marcador rojo (para sus ojos intimidantes).

Paso a paso