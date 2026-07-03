“No me siento orgullosa": Jazmín admite que se arrepiente de su actitud en MasterChef 24/7 por esta razón

Los últimos días no han sido nada fáciles para Jazmín, quien ha tenido varios obstáculos en MasterChef 24/7 que la hicieron cuestionarse si realmente estaba esforzándose lo necesario. Y aunque todavía no tiene una respuesta concreta, sí está decidida a seguir dando su mejor esfuerzo, pues le apena un poco haber dicho que ya quería salir y dejar todo atrás.

Así lo confesó en un rato a solas que tomó para reflexionar de su desempeño en el duelo con Carmen por el jueves de delantal negro. Y es que si bien su platillo recibió grandes halagos de los jueces, no fue suficiente y ahora tendrá que enfrentarse al domingo de eliminación del 5 de julio, una misión que quiere asumir con todas las ganas, sin importar el resultado.

"Todo puede ser, la verdad y si llega a pasar (ser eliminada), pues ya ni modo. Ahorita yo sí estoy muy comprometida. Hace una semana yo ya me quería ir, para qué les voy a echar mentiras, creo que fue cuando votaron por mí, justamente. No me siento orgullosa de decirlo, la neta. Pero ya, ayer fue un muy buen día", dijo la joven cocinera, quien en varias ocasiones ha sido salvada gracias al público, justo como ahora le tocó a Antrax.

Jazmín habla del RETO FALLIDO en MasterChef 24/7 que decepcionó a la Chef Isabel Carvajal

Otro tema que no quiso dejar pasar, fue la desastrosa prueba de delivery que tuvieron con la Chef Isabel Carvajal, quien les encargó preparar quesadillas de birria para entregar a una fundación. Lamentablemente, las cosas no salieron como se esperaba para algunos cocineros, pues la mala comunicación y el no saber organizarse les pasaron factura y terminaron provocando un caos en la cocina que desilusionó a su mentora.

Al respecto, Jazmín aseguró que si bien está apenada por esta situación, sabe que no es una culpa compartida, pues considera que ella hizo todo lo que le correspondía para que las cosas salieran bien. "Lo único que sí me dolió fueron las quesabirrias. Me sentí muy mal con la Chef Isabel, conmigo no, porque yo sé que andaba en friega y ayudé en todo lo que pude", concluyó la participante, que es una de las que podrían quedar fuera de la cocina más famosa de México el próximo domingo de eliminación en MasterChef 24/7.