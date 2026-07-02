Manualidades de Merlina: 3 ideas para hacer tus propios personajes

Las manualidades siguen instalándose entre las prácticas más elegidas para despejar la mente y cortar con la agobiante rutina laboral. Los proyectos invitan a alimentar nuestra imaginación y a poner a trabajar nuestra creatividad, motivo por el cual la mente se ejercita.

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Las ideas para incursionar en las manualidades abundan en redes sociales y sitios web especiales, algo que incentiva a las personas. Así es como, grandes y chicos, van incluyendo esta actividad en sus rutinas.

De las manos a nuestro cerebro

Una de las entidades que pone de relieve los beneficios de las manualidades es la Casa de la Cultura Jorge Eliécer Gaitán (Colombia) y remarca queestán asociadas al desarrollo motriz, al desarrollo integral de los niños y niñas, además de ayudar a expresar sentimientos y mejorar el desarrollo emocional.

En este punto, la institución precisa que las manualidades son una excelente herramienta para cuidar de nuestro cerebro ya que “abren las puertas para desarrollar su propia imaginación y creatividad”.

Manualidades de Merlina

No hay dudas de que realizar manualidades es beneficioso para las personas, tanto niños como adultos, y esto es lo que invita a dedicar tiempo de nuestros días a realizar algún proyecto. Por si estás pensando en sumarte a este movimiento, hoy la idea que se destaca es la que propone unir las manualidades con la popular serie Merlina.

A continuación se ofrecen 3 ideas, detalladas paso a paso, para poder hacer en casa de forma creativa, económica y muy entretenida:

Dedos con porcelana fría o masa de sal

Materiales: Porcelana fría (o masa de sal casera), pintura acrílica color piel (puedes mezclar blanco, una pizca de marrón y una gota de rojo/amarillo), acrílico negro o marrón oscuro para los detalles, y un pincel fino.

Paso a paso



Modela la mano: Toma una porción de masa y dale forma a la palma. Luego, estira 5 cilindros para los dedos. Usa tus propias manos como referencia para las proporciones. Une las piezas: Junta los dedos a la palma suavizando las uniones con un toque de agua. Córtale la parte de la "muñeca" de forma recta para que parezca que está truncado. Los detalles (la clave): Con un escarbadientes o un cuchillo de plástico, marca las arrugas de los nudillos y las cicatrices icónicas de Dedos. Secado y pintura: Deja secar por completo. Una vez rígido, píntalo con el tono de piel. Con el pincel fino y pintura oscura diluida en un poco de agua, remarca las cicatrices y las uñas para darle ese aspecto sombrío y antiguo.

Merlina y Enid en versión "Títeres de tubo de cartón"

Materiales: Dos tubos de cartón de papel higiénico, témperas o acrílicos (negro, blanco, rosa, celeste), cartulina negra y amarilla (o lanas de esos colores), tijeras y pegamento.

Paso a paso



Pintar los cuerpos: Pinta un tubo completamente de negro (el torso de Merlina) agregándole un triángulo blanco en el cuello para su clásico cuello de camisa. Pinta el otro tubo con rayas de colores pastel o fucsia (el suéter colorido de Enid). Las caras: Pinta la parte superior de los tubos color piel. A Merlina hazle una expresión seria con ojos grandes y cejas rectas; a Enid, una gran sonrisa. Para Merlina, recorta cartulina negra con la forma de sus dos trenzas largas y su flequillo recto, y pégalas a los lados del tubo. Para Enid, usa lana o cartulina rubia picada, y si te animas, píntale las puntas de color rosa y azul, tal como en la serie.

El vitral de la habitación de Nunca Más

Materiales: Un plato de cartón o un círculo de cartulina negra, plástico transparente (puede ser de un folio o de un envase de plástico limpio), marcadores permanentes de colores y uno negro grueso.

Paso a paso

