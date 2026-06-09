Manualidades de Pokémon: 5 ideas para hacer tus propios personajes
Manualidades de Pokémon. Cómo hacer tus propios personajes con más creativas ideas paso a paso.
El mundo de las manualidades sigue atrayendo a personas de distintas edades. Las ideas se multiplican en las redes sociales y gracias a aplicaciones de Inteligencia Artificial que nos permiten acceder a tutoriales, trucos y técnicas a aplicar.
Noticias Michoacán del 8 de junio 2026
En esta oportunidad, las propuestas giran en torno a Pokémon, una de las producciones más destacadas a nivel mundial y que supo cautivar a múltiples generaciones desde hace ya 30 años. Lograr crear personajes en casa puede traer bellos recuerdos a los más grandes y entretener muchos a los más pequeños.
Manualidades positivas
Cuando se habla de manualidades se trata de una práctica que es fundamental para la salud porque ayuda a mejorar enfermedades cognitivas, problemas psicomotrices y estados de depresión o estrés, aportando grandes beneficios tanto a corto como a largo plazo, según revela un informe del Departamento de Asistencia Médico Social Universitario (UNCuyo-Argentina).
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El escrito señala que las manualidades permiten mejorar la psicomotricidad mediante la coordinación y precisión de movimientos sencillos, aumentan la concentración al alejar la mente de las preocupaciones cotidianas, y elevan la autoestima gracias a la motivación personal de crear objetos originales y tangibles.
Manualidades de Pokémon
Teniendo en cuenta los beneficios mencionados anteriormente, y que las manualidades incrementan las relaciones sociales, dedicar tiempo a hacer este tipo de creaciones en casa es muy recomendado.
Por eso, como se mencionó anteriormente, la propuesta es crear nuestros propios personajes de Pokémon y para conseguirlo, la Inteligencia Artificial (Gemini) nos brinda 5 ideas creativas y su paso a paso:
El clásico Pikachu con un tubo de cartón
- Materiales: Un tubo de cartón, pintura amarilla (o papel de color amarillo), rotuladores (negro y rojo) y tijeras.
Cómo hacerlo
- Pinta el tubo de cartón de color amarillo.
- Con un trozo de cartón sobrante, recorta dos orejas y la mítica cola del personaje.
- Usa el rotulador negro para pintar los detalles de la cola y las orejas.
- Dibuja la cara y listo.
Piedras pintadas
- Materiales: Piedras lisas, témperas o rotuladores acrílicos y pincel.
Cómo hacerlo
- Lava bien las piedras y déjalas secar.
- Elige tu Pokémon según la forma de la piedra.
- Dale una capa base de color según el personaje elegido.
- Una vez seca la base, añade los detalles de los ojos, la boca o las expresiones con un pincel fino o un rotulador.
Separadores de libros de esquina
- Materiales: Hojas de papel de colores (cuadradas), tijeras, pegamento y rotuladores.
Cómo hacerlo
- Haz un pliegue doblando un cuadrado por la mitad en diagonal y llevando las puntas hacia el centro para formar un pequeño bolsillo.
- Dependiendo del color que elijas será el personaje a armar por lo que luego tendrás que agregarle manchas y ojos, según corresponda.
- Debes recortar un pequeño bulbo de papel y pegarlo en la parte trasera con el fin de que asome por encima del libro.
Macetas de plástico transformadas en Oddish o Bulbasaur
- Materiales: Un envase de plástico limpio, pintura azul o verde, cartulina y pegamento.
Cómo hacerlo
- Pinta el envase del color del cuerpo del Pokémon.
- Dibuja los detalles de la cara una vez que esté seco.
- En cartulina verde, recorta hojas que luego pegarás por el borde interior del vaso para que sobresalgan hacia arriba.
Imanes para la nevera con chapas de botellas
- Materiales: Chapas de botellas, papel blanco, colores, pegamento fuerte e imanes pequeños.
Cómo hacerlo
- Dibuja círculos del tamaño del interior de la chapa en un papel blanco.
- Diseña dentro de cada círculo las diferentes esferas de Pokémon.
- Recorta los círculos y pégalos en el interior de cada chapa.
- Pega el imán en la parte trasera y listo.