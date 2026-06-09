Manualidades de Pokémon: 5 ideas para hacer tus propios personajes

El mundo de las manualidades sigue atrayendo a personas de distintas edades. Las ideas se multiplican en las redes sociales y gracias a aplicaciones de Inteligencia Artificial que nos permiten acceder a tutoriales, trucos y técnicas a aplicar.

Noticias Michoacán del 8 de junio 2026

En esta oportunidad, las propuestas giran en torno a Pokémon, una de las producciones más destacadas a nivel mundial y que supo cautivar a múltiples generaciones desde hace ya 30 años. Lograr crear personajes en casa puede traer bellos recuerdos a los más grandes y entretener muchos a los más pequeños.

Manualidades positivas

Cuando se habla de manualidades se trata de una práctica que es fundamental para la salud porque ayuda a mejorar enfermedades cognitivas, problemas psicomotrices y estados de depresión o estrés, aportando grandes beneficios tanto a corto como a largo plazo, según revela un informe del Departamento de Asistencia Médico Social Universitario (UNCuyo-Argentina).

El escrito señala que las manualidades permiten mejorar la psicomotricidad mediante la coordinación y precisión de movimientos sencillos, aumentan la concentración al alejar la mente de las preocupaciones cotidianas, y elevan la autoestima gracias a la motivación personal de crear objetos originales y tangibles.

Manualidades de Pokémon

Teniendo en cuenta los beneficios mencionados anteriormente, y que las manualidades incrementan las relaciones sociales, dedicar tiempo a hacer este tipo de creaciones en casa es muy recomendado.

Por eso, como se mencionó anteriormente, la propuesta es crear nuestros propios personajes de Pokémon y para conseguirlo, la Inteligencia Artificial (Gemini) nos brinda 5 ideas creativas y su paso a paso:

El clásico Pikachu con un tubo de cartón



Materiales: Un tubo de cartón, pintura amarilla (o papel de color amarillo), rotuladores (negro y rojo) y tijeras.

Cómo hacerlo

Pinta el tubo de cartón de color amarillo. Con un trozo de cartón sobrante, recorta dos orejas y la mítica cola del personaje. Usa el rotulador negro para pintar los detalles de la cola y las orejas. Dibuja la cara y listo.

Piedras pintadas



Materiales: Piedras lisas, témperas o rotuladores acrílicos y pincel.

Cómo hacerlo

Lava bien las piedras y déjalas secar. Elige tu Pokémon según la forma de la piedra. Dale una capa base de color según el personaje elegido. Una vez seca la base, añade los detalles de los ojos, la boca o las expresiones con un pincel fino o un rotulador.

Separadores de libros de esquina



Materiales: Hojas de papel de colores (cuadradas), tijeras, pegamento y rotuladores.

Cómo hacerlo

Haz un pliegue doblando un cuadrado por la mitad en diagonal y llevando las puntas hacia el centro para formar un pequeño bolsillo. Dependiendo del color que elijas será el personaje a armar por lo que luego tendrás que agregarle manchas y ojos, según corresponda. Debes recortar un pequeño bulbo de papel y pegarlo en la parte trasera con el fin de que asome por encima del libro.

Macetas de plástico transformadas en Oddish o Bulbasaur



Materiales: Un envase de plástico limpio, pintura azul o verde, cartulina y pegamento.

Cómo hacerlo

Pinta el envase del color del cuerpo del Pokémon. Dibuja los detalles de la cara una vez que esté seco. En cartulina verde, recorta hojas que luego pegarás por el borde interior del vaso para que sobresalgan hacia arriba.

Imanes para la nevera con chapas de botellas



Materiales: Chapas de botellas, papel blanco, colores, pegamento fuerte e imanes pequeños.

Cómo hacerlo