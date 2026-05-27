Manualidades aesthetic de My Melody para decorar útiles escolares sin gastar mucho

Cuando un niño se siente identificado con sus cuadernos, lápices o estuches, desarrolla un vínculo emocional con sus materiales escolares, lo que puede despertar mayor entusiasmo por usarlos y, en consecuencia, una actitud más positiva hacia la escuela y el aprendizaje. Por ello hoy te enseñamos a hacer algunas manualidades de My Melody.

Según ABC Imprenta, personalizar sus útiles estimula su creatividad y les permite expresar su personalidad desde pequeños. Elegir colores, diseños o personajes que les gustan les ayuda a sentir que esos objetos forman parte de su mundo y reflejan sus intereses. Esto fortalece su sentido de identidad y les da una sensación de pertenencia y seguridad al estar en el entorno escolar.

Manualidades de My Melody

Adorno para lápices.

Hacer esta figura para cubrir el lápiz es muy sencillo porque sólo tienes que seguir un molde de My Melody para hacerlo con foami.

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Separador de libros.

Dibuja a My Melody en un papel rígido para que no se doble con facilidad. Es una manera muy sencilla de hacer un bookmark para que a tu pequeño no se le pierda la página de cualquier libro o libreta.

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Carpeta

Puedes decorarla de manera muy sencilla siguiendo un patrón de My Melody y dibujándolo en foami. Al final sólo recortas y unes las piezas para pegarlas en la carpeta.