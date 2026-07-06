Manualidades de Peppa Pig: 3 ideas para hacer tus propios personajes con platos de cartón

Es verdad que cuando se piensa en manualidades se las asocia directamente con las actividades escolares de los niños. Sin embargo, desde hace un tiempo estas prácticas han ido ganando terreno en el mundo de los adultos como un cable a tierra en medio de extenuantes rutinas de trabajo y estrés.

Por otro lado, se trata de una excusa perfecta para alejarnos un poco de las pantallas y de compartir tiempo en familia con una actividad que incentiva la creatividad. Las manualidades permiten avanzar en una gran cantidad de proyectos y hoy destacamos algunos relacionadas con el popular personaje Peppa Pig.

Manualidades de Peppa Pig

Como se mencionó, las opciones para hacer manualidades son prácticamente infinitas y se pueden relacionar con cualquier ámbito de la vida. En el caso del personaje Peppa Pig, las ideas se potencian teniendo en cuenta que se abarca desde un público muy pequeño y que los grandes pueden tener como excusa para sorprenderlos de una manera creativa y económica.

A continuación, se detalla el paso a paso de 3 ideas para hacer tus propios personajes de Peppa Pig con platos de cartón:

Careta de Peppa Pig

Materiales



1 plato de cartón

Pintura acrílica o témpera de color rosa claro y rosa fuerte (fucsia)

Cartulina rosa (claro y oscuro)

Un palito de helado o elástico (si quieres que sea careta)

Marcador negro, tijeras y pegamento

Paso a paso



Pintar la base: Pinta todo el plato de cartón con el rosa claro y déjalo secar. Las orejas y el hocico: Corta en la cartulina rosa claro dos orejas ovaladas y un óvalo grande para el hocico. Pega las orejas en la parte superior trasera del plato y el hocico en un lateral (para darle ese perfil característico). Los detalles: Con cartulina fucsia (o pintura), haz el círculo del cachete y el óvalo de la punta del hocico. Dibuja los dos orificios de la nariz, los ojos y la sonrisa con el marcador negro. Terminación: Si la van a usar como careta, cala dos círculos para los ojos y pega el palito de helado por detrás para sostenerla.

George Pig y su inseparable Dinosaurio

Materiales



2 platos de cartón

Pintura rosa claro y pintura verde

Cartulina azul (para el cuerpo de George) y verde (para las patas del dinosaurio)

Ojitos móviles (opcional)

Paso a paso



George: Prepara la cabeza de George en un plato usando la misma técnica que con Peppa (un poco más chico si quieres mantener la escala). Corta un triángulo grande de cartulina azul para simular su ropita y pégalo debajo del plato. El Dinosaurio: Dobla el segundo plato de cartón por la mitad y píntalo completamente de verde. Detalles del dinosaurio: Corta triángulos de cartulina verde oscuro para las escamas del lomo, una cola larga y unas patitas. Pégalo todo en el plato doblado. Dibújale una sonrisa amigable y ponle un ojito. ¡A jugar!: Puedes unir a George y a su dinosaurio con un hilo para que parezca que lo lleva paseando.

¿Cómo hacer al Señor Papa interactivo?

Uno de los personajes secundarios de la serie Peppa Pig, y más divertidos y fáciles de recrear gracias a la forma redonda del plato, es el Señor Papa. Los siguientes detalles te ayudarán a avanzar con este proyecto de manualidades:

Materiales



1 plato de cartón

Pintura marrón clara o beige

Cartulinas de colores (verde para el sombrero, amarillo para los zapatos, negro para los bigotes)

Broches mariposa (de dos patas) o pegamento

Paso a paso

