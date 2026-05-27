Manualidades de Pocoyó: 4 ideas para hacer muñecas de crochet para niños

Hoy en día la era de la tecnología sobrepasa a muchas personas, incluyendo a los niños, quiénes ya no se divierten con juguetes tradicionales sino con tabletas y celulares. Sin embargo, una forma de mitigarlo es hacer manualidades con hilo. Es por eso que si tu hijo o hija es amante de Pocoyó esta es una idea perfecta para que se diviertan y desarrollen habilidades.

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Figuras de Pocoyó en crochet: Ideas fáciles para niños y niñas



Pocoyó hoy en día es una de las caricaturas favoritas de los pequeños por lo que realizar manualidades de esta serie animada es ideal para que los niños tengan interés por estas actividades.

Figura de Pocoyó, Elly y Pato: Esta idea consiste en hacer figuras de tres de los personajes más sobresalientes de la caricatura. Necesitarás hilos de los siguientes colores: rosa, azul, amarillo, piel, verde, negro, blanco y naranja. Puedes utilizar un molde que ya este previamente hecho y sobre él tejer, utiliza una imagen como guía.

Figura de Nina: Esta figura es ideal para todos, pero especialmente más para las niñas ya que Nina es uno de los personajes más tiernos pues es una pequeña aventurera que viste de verde y además siempre va a todos lados con su robot llamado Roberto. Para realizar la figura necesitarás hilo de color piel, naranja, aqua, negro y rojo. Es importante que utilices una imagen de Nina como guía para los patrones.

Figuras de crochet de Pocoyó |Crédito: Pinterest

Figura de Pocoyó: Sin lugar a dudas en esta lista no podía faltar el personaje principal quién es Pocoyó, el pequeño niño, el cuál siempre busca aprender ya que está lleno de curiosidad. Para esta figura necesitarás hilo en color azul, piel, negro, rojo y amarillo. Utiliza el hilo de tu preferencia, entre más grueso la calidad será mucho mejor. Recuerda que estas figuras funcionan como decoración y como juguetes.

Figura de Pato y Pulpo: Esta idea consiste en hacer las figuras de Pato y Pulpo, dos de los personajes más característicos de la serie animada. Para hacerlo necesitarás hilo en color rojo, blanco, negro, amarillo, naranja y verde militar.

Figuras de crochet de Pocoyó y Pulpo |Crédito: Pinterest

¿Qué son las figuras de crochet?

Estas figuras consisten en pequeños muñecos o muñecas tridimensionales las cuales son tejidas a mano con la técnica de ganchillo. Se tejen con hilo o estambre y se rellenan para generar volumen, el algodón es un buen material para hacerlo.