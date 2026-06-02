Cómo maquillar los ojos caídos y pequeños en piel madura para que luzcan más jóvenes: paso a paso

Los ojos caídos y pequeños suelen volverse más evidentes con el paso de los años debido a la pérdida de firmeza de la piel. Sin embargo, con algunos trucos de maquillaje es posible conseguir una mirada más abierta, luminosa y rejuvenecida sin necesidad de procedimientos estéticos. Si quieres lograr ese efecto lifting de forma sencilla, sigue este paso a paso.

El paso a paso para maquillar ojos caídos y pequeños en piel madura

Lo mejor de esta técnica es que ayuda a levantar visualmente la mirada y aporta frescura al rostro sin recargar el maquillaje. Según expertos en maquillaje de Maybelline, la clave está en trabajar las sombras y las pestañas de forma estratégica para crear un efecto de elevación natural. Además, recomiendan evitar delineados gruesos y concentrar los tonos oscuros en la parte externa del ojo para levantar visualmente el párpado.

El primer paso es preparar la zona de los ojos con una crema hidratante ligera o un contorno de ojos. En la piel madura, este paso ayuda a suavizar las líneas de expresión y evita que las sombras se acumulen en los pliegues.

Antes de maquillar las cejas, limpia la piel.|(CANVA)

Después, aplica una prebase o una sombra en tono nude sobre todo el párpado. Esto unifica el color de la piel y crea una superficie más lisa para que el maquillaje dure durante más tiempo.

Esto unifica el color de la piel y crea una superficie más lisa para que el maquillaje dure durante más tiempo. Cuando el párpado esté listo, utiliza una sombra mate en tonos café suave o taupe para marcar ligeramente la cuenca. Difumina siempre hacia arriba y hacia el extremo externo de la ceja para generar un efecto visual de elevación. Evita llevar la sombra demasiado hacia abajo, ya que podría acentuar el aspecto caído del ojo.

Difumina siempre hacia arriba y hacia el extremo externo de la ceja para generar un efecto visual de elevación. Evita llevar la sombra demasiado hacia abajo, ya que podría acentuar el aspecto caído del ojo. El siguiente paso consiste en iluminar estratégicamente el ojo para ampliar la mirada. Aplica una sombra clara o satinada en el centro del párpado móvil y un toque justo debajo del arco de la ceja. Esta técnica aporta amplitud a los ojos pequeños y ayuda a que la mirada se vea más despierta.

Aplica una sombra clara o satinada en el centro del párpado móvil y un toque justo debajo del arco de la ceja. Esta técnica aporta amplitud a los ojos pequeños y ayuda a que la mirada se vea más despierta. Un truco que puede marcar la diferencia es colocar un punto de luz en el lagrimal. Según una maquillista que compartió este consejo en Instagram, este detalle ayuda a agrandar visualmente los ojos y les aporta un aspecto más juvenil.

Después, realiza un delineado muy fino pegado a las pestañas superiores. Si tienes el párpado caído, procura que el rabillo se dirija ligeramente hacia arriba siguiendo la línea natural de la ceja. Los trazos gruesos suelen reducir visualmente el tamaño del ojo y endurecer las facciones.

Si tienes el párpado caído, procura que el rabillo se dirija ligeramente hacia arriba siguiendo la línea natural de la ceja. Los trazos gruesos suelen reducir visualmente el tamaño del ojo y endurecer las facciones. Ahora llega uno de los pasos más importantes: aplicar correctamente la máscara de pestañas. Concéntrala principalmente en las pestañas externas para crear un efecto lifting inmediato. Si utilizas un rizador antes del rímel, conseguirás una mirada mucho más abierta.

Concéntrala principalmente en las pestañas externas para crear un efecto lifting inmediato. Si utilizas un rizador antes del rímel, conseguirás una mirada mucho más abierta. Finalmente, peina y define ligeramente las cejas. Un arco bien estructurado ayuda a levantar ópticamente toda la zona de los ojos y aporta un efecto rejuvenecedor al rostro.

Qué errores debes evitar si tienes ojos caídos y pequeños

Aunque muchas personas buscan intensificar la mirada con sombras oscuras, en la piel madura esto puede generar el efecto contrario. Los expertos recomiendan evitar colores demasiado intensos en todo el párpado porque hacen que los ojos se vean más hundidos y pequeños.

También conviene evitar delinear completamente la línea inferior de las pestañas con tonos negros. Este recurso reduce visualmente el tamaño del ojo y puede endurecer la expresión. En su lugar, puedes difuminar una sombra café suave únicamente en la esquina externa para mantener el efecto de amplitud.

Con estos sencillos pasos podrás conseguir una mirada más luminosa, abierta y rejuvenecida. Se trata de técnicas de maquillaje que favorecen especialmente a los ojos pequeños y caídos, además de adaptarse perfectamente a las necesidades de la piel madura.