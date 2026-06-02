Los psicólogos coinciden: “Los hombres se enamoran más rápido, pero las mujeres lo sienten más intensamente”

Seguramente piensas, al igual que muchas personas, que los hombres suelen “enamorarse menos” que las mujeres dentro de una relación, sin embargo esto no es del todo cierto, lo real es que cada género experimenta emociones de distinta forma tanto en tiempo como en intensidad. De acuerdo con estudios en psicología "Los hombres se enamoran más rápido, pero las mujeres lo sienten más intensamente". De acuerdo con un estudio publicado por Biology of Sex Differences, los hombres suelen enamorarse un mes antes que las mujeres, sin embargo son ellas quienes suelen tener emociones más intensas respecto al amor romántico.

¿Quién dice “Te amo” más rápido en una relación?

De acuerdo con el psicólogo estadounidense Mark Travers, los hombres suelen decir “te amo” más rápido, esto debido a que “podría estar programado para llegar allí antes. Por otro lado, una mujer tarda más en llegar a esa declaración”. Ahora bien, respecto a la intensidad del amor que se vive en un matrimonio, un estudio realizado por Psychological Science en 2024 estableció que las mujeres suelen sentir una mayor intensidad de amor al principio y la transición es pronunciada mientras que en los hombres se mantiene un nivel estable y gradual. Por otro lado, los roles que se lleven a cabo en el matrimonio pueden impactar directamente en las emociones, por ejemplo según lo establece el psicólogo Travers, las tareas domésticas y las responsabilidades pueden apagar “el ardiente romance”.

Mitos sobre el enamoramiento en los hombres

A menudo hay muchos mitos sobre el amor que experimentan los hombres en una relación; algunos de ellos refieren que los varones no están disponibles emocionalmente o que aman de forma lenta, sin embargo esta no es una verdad absoluta. Por otro lado, se cree que muchos hombres se enamoran “a primera vista” sin embargo, aunque la atracción visual es un factor importante a nivel biológico, no lo es todo ya que muchos hombres necesitan conocer a su pareja para sentir conexión, compatibilidad, seguridad. Además de esto a nivel social, debido a estereotipos, se ha creído que los hombres “no sufren por amor”. Sin embargo, esto no es real ya que está comprobado que si un hombre logra sentir una conexión profunda por otra persona y en verdad llega a sentir un amor real y sincero su necesidad de contacto, apego y euforia se vuelve más grande con el paso del tiempo lo que de alguna manera lo convierte en una persona vulnerable cuando se queda sin eso, en el caso de que llegue a ocurrir.

En resumen los hombres y las mujeres experimentan el amor romántico de diversas maneras, ninguna es mala o buena, simplemente la naturaleza y biología de cada género permite que se lleven a cabo grandes diferencias.