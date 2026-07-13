Manualidades de Stitch: 3 ideas para hacer tus propios muñecos de peluche sin costuras

Las manualidades siguen pisando fuerte en la actualidad, motorizadas por las redes sociales en donde proliferan tutoriales y proyectos que invitan, a grandes y chicos, a poner a prueba su creatividad.

“Una actividad manual puede funcionar como una forma de ‘meditación despierta’ cuando reúne repetición, ritmo, concentración suave, placer, bajo nivel de exigencia y una meta simple”, señala el médico neurólogo Alejandro Andersson. Esta es solo una apreciación que explica el por qué cada vez más personas se vuelcan a esta práctica.

Manualidades de Stitch

Las manualidades no solo entretienen, sino que ayudan a fortalecer vínculos familiares y aleja de las pantallas y las rutinas estresantes. Los proyectos, en su mayoría, se encuentran en plataformas digitales como es el caso de las manualidades relacionadas con el popular personaje Stitch y del cual se detallan las siguientes ideas para crear tus propios peluches fáciles y sin coser:

El Stitch de Pompones de Lana

Materiales: Lana gruesa de color azul, fieltro (azul, rosa, negro y blanco), un cartón o una máquina para hacer pompones, tijeras afiladas y silicona caliente.

Paso a paso



Crear los pompones: Necesitas hacer dos pompones de lana azul: uno grande para el cuerpo y uno ligeramente más chico para la cabeza. Asegúrate de atar el centro de los pompones con un nudo muy fuerte y dejar los hilos del lazo largos. Unir las partes: Amarra los hilos largos de ambos pompones entre sí para unir la cabeza al cuerpo. Asegura la unión con una gota de silicona caliente oculta entre la lana. Darle forma: Usa las tijeras para recortar y "esculpir" los pompones si quedaron un poco irregulares, dándoles una forma más redonda y compacta. Rasgos de fieltro: Dibuja y corta en fieltro las orejas (azul con fondo rosa) y las facciones de la cara. Al pegar las piezas de fieltro, abre un poco la lana del pompón para aplicar la silicona directamente en la base/centro del pompón; así quedarán perfectamente firmes y no se caerán.

El Stitch de goma eva toalla o texturizado

Materiales: Goma eva texturizada (tipo toalla o imitación peluche) de color azul, o fieltro grueso de 2-3 mm, fieltro de colores para los detalles, algodón o vellón siliconado y silicona caliente (es fundamental que esté bien caliente para sellar los bordes).

Paso a paso



La plantilla: Dibuja en un papel la silueta simple de Stitch (puedes buscar una silueta de "osito" básica con las orejas características de Stitch). Cortar las piezas: Usa la plantilla para cortar dos piezas idénticas de la goma eva o fieltro azul (el frente y la espalda). Pegar el contorno: Aplica una línea fina de silicona caliente justo por el borde interno de una de las siluetas y presiona la otra encima. ¡Atención! Deja una abertura de unos 4 centímetros sin pegar en la parte inferior o lateral para poder rellenarlo. Rellenar y cerrar: Introduce el vellón siliconado por la abertura poco a poco, ayudándote con un lápiz para que llegue bien a los brazos y las orejas. Cuando esté gordito a tu gusto, pon silicona en la abertura y presiona con cuidado para sellar el muñeco por completo. Decorar: Agrega los ojos de fieltro, la nariz y el característico mechón de pelo en la cabeza usando pequeños recortes.

Manualidades con un calcetín

El mundo de las manualidades está íntimamente relacionado con la imaginación y es por eso que los proyectos se multiplican y cada persona puede aportarle su toque personal. Tras las dos ideas precedentes, a continuación se detalla una que propone crear un Stitch utilizando calcetines:



Materiales: Un par de calcetines elásticos de color azul turquesa o azul Francia, fieltro o pañolenci (azul claro para la panza, rosa para las orejas, blanco y negro para los ojos), relleno para almohadones (vellón siliconado), silicona caliente o pegamento textil líquido y una banda elástica pequeña o hilo grueso.

Paso a paso

