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Manualidades de Stitch: 3 ideas para hacer tus propios muñecos de peluche sin costuras

3 manualidades de Stitch. Aprende cómo crear tus propios peluches fáciles y sin coser.

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Escrito por: Iván Charello | Marktube

Las manualidades siguen pisando fuerte en la actualidad, motorizadas por las redes sociales en donde proliferan tutoriales y proyectos que invitan, a grandes y chicos, a poner a prueba su creatividad.

“Una actividad manual puede funcionar como una forma de ‘meditación despierta’ cuando reúne repetición, ritmo, concentración suave, placer, bajo nivel de exigencia y una meta simple”, señala el médico neurólogo Alejandro Andersson. Esta es solo una apreciación que explica el por qué cada vez más personas se vuelcan a esta práctica.

Manualidades de Stitch

Las manualidades no solo entretienen, sino que ayudan a fortalecer vínculos familiares y aleja de las pantallas y las rutinas estresantes. Los proyectos, en su mayoría, se encuentran en plataformas digitales como es el caso de las manualidades relacionadas con el popular personaje Stitch y del cual se detallan las siguientes ideas para crear tus propios peluches fáciles y sin coser:

El Stitch de Pompones de Lana

  • Materiales: Lana gruesa de color azul, fieltro (azul, rosa, negro y blanco), un cartón o una máquina para hacer pompones, tijeras afiladas y silicona caliente.

Paso a paso

  1. Crear los pompones: Necesitas hacer dos pompones de lana azul: uno grande para el cuerpo y uno ligeramente más chico para la cabeza. Asegúrate de atar el centro de los pompones con un nudo muy fuerte y dejar los hilos del lazo largos.
  2. Unir las partes: Amarra los hilos largos de ambos pompones entre sí para unir la cabeza al cuerpo. Asegura la unión con una gota de silicona caliente oculta entre la lana.
  3. Darle forma: Usa las tijeras para recortar y "esculpir" los pompones si quedaron un poco irregulares, dándoles una forma más redonda y compacta.
  4. Rasgos de fieltro: Dibuja y corta en fieltro las orejas (azul con fondo rosa) y las facciones de la cara. Al pegar las piezas de fieltro, abre un poco la lana del pompón para aplicar la silicona directamente en la base/centro del pompón; así quedarán perfectamente firmes y no se caerán.
@misticoclandestino Aprende a crear a STITCH de papel en movimiento rápido y fácil 😀 #manualidades #hechoamano #stitch #liloystich ♬ Hawaiian Roller Coaster Ride - Mark Keali'i Ho'omalu & Kamehameha Schools Children's Chorus

El Stitch de goma eva toalla o texturizado

  • Materiales: Goma eva texturizada (tipo toalla o imitación peluche) de color azul, o fieltro grueso de 2-3 mm, fieltro de colores para los detalles, algodón o vellón siliconado y silicona caliente (es fundamental que esté bien caliente para sellar los bordes).

Paso a paso

  1. La plantilla: Dibuja en un papel la silueta simple de Stitch (puedes buscar una silueta de "osito" básica con las orejas características de Stitch).
  2. Cortar las piezas: Usa la plantilla para cortar dos piezas idénticas de la goma eva o fieltro azul (el frente y la espalda).
  3. Pegar el contorno: Aplica una línea fina de silicona caliente justo por el borde interno de una de las siluetas y presiona la otra encima. ¡Atención! Deja una abertura de unos 4 centímetros sin pegar en la parte inferior o lateral para poder rellenarlo.
  4. Rellenar y cerrar: Introduce el vellón siliconado por la abertura poco a poco, ayudándote con un lápiz para que llegue bien a los brazos y las orejas. Cuando esté gordito a tu gusto, pon silicona en la abertura y presiona con cuidado para sellar el muñeco por completo.
  5. Decorar: Agrega los ojos de fieltro, la nariz y el característico mechón de pelo en la cabeza usando pequeños recortes.

Manualidades con un calcetín

El mundo de las manualidades está íntimamente relacionado con la imaginación y es por eso que los proyectos se multiplican y cada persona puede aportarle su toque personal. Tras las dos ideas precedentes, a continuación se detalla una que propone crear un Stitch utilizando calcetines:

  • Materiales: Un par de calcetines elásticos de color azul turquesa o azul Francia, fieltro o pañolenci (azul claro para la panza, rosa para las orejas, blanco y negro para los ojos), relleno para almohadones (vellón siliconado), silicona caliente o pegamento textil líquido y una banda elástica pequeña o hilo grueso.

Paso a paso

  1. El Cuerpo y la cabeza: Toma un calcetín y rellénalo firmemente con el vellón hasta la zona del talón. Para separar la cabeza del cuerpo, toma una banda elástica (o un trozo de hilo) y átala con fuerza alrededor de la mitad del calcetín relleno para definir el cuello.
  2. Cerrar el muñeco: Corta el exceso de tela de la abertura del calcetín, dobla los bordes hacia adentro y séllalos por completo con abundante silicona caliente.
  3. Las orejas: Corta dos siluetas de orejas grandes en el segundo calcetín (o en fieltro azul). Corta dos piezas un poco más chicas de fieltro rosa y pégalas en el centro para hacer la parte interna. Pega la base de las orejas a los lados de la cabeza con silicona.
  4. La cara y los detalles: Corta los círculos grandes para los ojos en fieltro negro, los brillos en fieltro blanco, y la nariz en fieltro azul oscuro. Corta un óvalo de fieltro azul claro para la panza. Pega todo en su lugar y listo.

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