Chef Édgar Núñez de MasterChef 24/7: “El jugo de naranja se toma recién exprimido”

El Chef Édgar Núñez es un entusiasta de la cocina vegetal y por eso es que procura que sus clases en MasterChef 24/7 sirvan para que los participantes aprendan sobre nuevos métodos de preparación y técnicas para que las propiedades de estos ingredientes se aprovechen al máximo. Y en una de sus nuevas lecciones, el "Maestro del fuego" habló sobre la importancia de consumir los jugos de frutas al momento y no dejarlos reposar por horas.

De acuerdo con la explicación del experto, si bien este tipo de productos naturales tienen grandes propiedades nutrimentales, ya no son tan útiles cuando se manipulan de forma incorrecta, ya que se propicia que el consumo deja de ser tan apto como podría pensarse. Un ejemplo que les puso para que pudieran relacionarlo con cosas de la rutina diaria, fue el zumo de naranja, que afirmó, debe consumirse casi inmediatamente después de que el cítrico se exprimió para que conserve sus vitaminas.

"Todas las verduras y las frutas tienen un punto de quiebre en el que todo se va. El jugo de naranja se toma recién exprimido, porque después de siete minutos las vitaminas son volátiles", sentenció el reconocido chef mexicano, quien es dueño de algunos de los restaurantes con mayor prestigio en el país y hasta fue galardonado por la Guía Michelín en 2026.

¿Cuáles son los beneficios del jugo de naranja?

El jugo de naranja es muy popular gracias a su delicioso sabor y lo relativamente fácil que es de conseguirse, pues este cítrico está disponible prácticamente los 365 días del año, por lo que se puede conseguir en cualquier temporada. Además, contiene nutrientes esenciales para una buena salud, como el potasio, antioxidantes y la vitamina C.

El jugo de naranja tiene importantes beneficios para el cuerpo|Canva

En cuando a sus beneficios, un artículo de Healthline explica que todas las propiedades nutrimentales del jugo de naranja fortalecen el sistema inmunológico y promueven la absorción del hierro en el cuerpo. Las recomendaciones tanto del Chef Édgar Núñez de MasterChef 24/7, como de otros expertos, es que se ingiera natural y con poco tiempo de haber pasado por el proceso de exprimido para que esté fresco.