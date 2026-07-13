Cómo maquillar las ojeras para rejuvenecer el rostro después de los 50

Las ojeras suelen hacerse más visibles después de los 50 años debido a la pérdida natural de colágeno, elasticidad y volumen en la piel. Sin embargo, un maquillaje bien aplicado puede iluminar la mirada, disimular los signos de cansancio y aportar un efecto rejuvenecedor inmediato.

Los especialistas en belleza coinciden en que la preparación de la piel es tan importante como el maquillaje. Hidratar correctamente el contorno de ojos ayuda a que el corrector se funda mejor con la piel y evita que se acumule en las líneas de expresión, logrando un acabado mucho más natural y favorecedor , según recomienda la revista Vanitatis.

Paso a paso para maquillar las ojeras

El primer paso es aplicar una crema específica para el contorno de ojos. Una piel bien hidratada refleja mejor la luz y evita que el maquillaje resalte arrugas, pliegues o zonas resecas, algo especialmente importante en las pieles maduras.

Después, utiliza un corrector de textura ligera y acabado luminoso. Los tonos melocotón, salmón o ligeramente cálidos ayudan a neutralizar la coloración oscura de las ojeras sin endurecer las facciones , aportando frescura y vitalidad al rostro.

, aportando frescura y vitalidad al rostro. Aplica el corrector en pequeñas cantidades desde el lagrimal hacia la zona más hundida de la ojera. Luego difumina con suaves toques utilizando una esponja húmeda o la yema de los dedos. La clave para rejuvenecer la mirada está en corregir sin sobrecargar la piel , evitando el exceso de producto.

, evitando el exceso de producto. Otro truco importante es elegir correctamente el tono del corrector. Los correctores melocotón, salmón o amarillos ayudan a neutralizar diferentes tonalidades de ojeras y aportan mayor luminosidad al rostro , creando un efecto de descanso inmediato.

, creando un efecto de descanso inmediato. Para finalizar, Maybelline recomienda aplicar una pequeña cantidad de polvo translúcido únicamente donde sea necesario. Sellar el maquillaje con moderación ayuda a prolongar su duración sin perder el efecto natural y luminoso que favorece a las pieles maduras.

Cómo cuidar la piel después de los 50 para que se vea joven

Aunque el maquillaje ofrece resultados inmediatos, una rutina de cuidado adecuada es fundamental para mantener una piel luminosa, uniforme y con apariencia más joven. La limpieza suave, la hidratación profunda y el uso diario de protector solar son hábitos esenciales.

También es recomendable incorporar productos con ingredientes como ácido hialurónico, vitamina C, colágeno y péptidos. Estos activos ayudan a mejorar la firmeza, aportar hidratación y reducir los signos visibles del envejecimiento, favoreciendo una piel con mejor aspecto.

Con buenos hábitos, puedes lucir una piel visiblemente más saludable.|(ESPECIAL/CANVA)

El descanso también juega un papel clave. Dormir bien permite que la piel se regenere y ayuda a reducir la apariencia de cansancio alrededor de los ojos, mejorando notablemente la luminosidad del rostro.

Además, mantener una alimentación equilibrada y una buena hidratación contribuye a la salud de la piel desde el interior. Cuando la piel está cuidada y saludable, el maquillaje se aplica mejor y el efecto rejuvenecedor resulta mucho más natural y favorecedor.