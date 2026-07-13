Qué hacer con los espejos viejos, son un tesoro: cómo reutilizarlos para decorar un patio pequeño

Al momento de hacer limpieza profunda en el hogar, es común que vayan acumulándose objetos que ya no usamos y que se siguen guardando porque no sabemos qué más hacer con ellos. Es el caso de los espejos viejos, que son reemplazados por diseños modernos, pero que conservan una estructura casi intacta, volviéndolos ideales para reciclarlos y darle vida a piezas decorativas que quedan especialmente increíbles en los patios reducidos donde cada detalle cuenta.

Las 3 mejores ideas para adornar el patio con espejos viejos sin gastar nada

Rincón verde para mayor amplitud . Si eres amante de las plantas y te gusta que el patio se vea verde todo el tiempo, entonces los espejos viejos se volverán tus adornos aesthetic preferidos y hasta harán que el lugar se vea más grande de lo que realmente es. Solo tienes que poner las piezas en un rincón y luego colocar las macetas, de modo que el reflejo dará una sensación de mayor amplitud visual.



. Si eres amante de las plantas y te gusta que el patio se vea verde todo el tiempo, entonces de lo que realmente es. Solo tienes que poner las piezas en un rincón y luego colocar las macetas, de modo que el reflejo dará una sensación de mayor amplitud visual. Ventana decorativa para el patio con espejos viejos . Otra de las opciones que son excelentes para hacer que tu patio se vea grande instalar una "ventana falsa" que solo sirva como adorno . Ponla en una de las paredes que estén libres y la iluminación natural ayudará a que todo el ambiente se perciba armonioso al instante.



. Otra de . Ponla en una de las paredes que estén libres y la iluminación natural ayudará a que todo el ambiente se perciba armonioso al instante. Mesa para exteriores. En caso de que tengas modelos muy grandes y con marcos vistosos, es posible aprovechar los espejos viejos para hacer una práctica mesa de exteriores que queda muy bonita en los patios o jardines. Solo tienes que empotrarla a una base resistente que funcione como patitas y fijar bien el material para que no tengas complicaciones al usarla.

¿Cómo cuidar los espejos viejos para que sirvan como reciclaje?

Un aspecto sumamente importante al querer darle una segunda vida a este tipo de materiales que son tan delicados, es el corroborar que toda la pieza esté en buen estado, es decir, que el cristal no presente quiebres ni el marco tenga deformaciones notorias. Esto evitará incidentes durante la instalación de las piezas decorativas hechas con espejos viejos para el patio, además de que garantizará su durabilidad.

En cuanto a los cuidados, no se debe poner cerca de objetos que puedan quebrarlos y hay que limpiarlos con un líquido especial con relativa frecuencia para que las condiciones del ambiente no lo maltraten de forma prematura. Así podrás disfrutar de estos originales adornos sin tener que preocuparte por reparaciones.