Manualidades de Super Mario Bros: 3 ideas para armar un juego de mesa casero con cartón

Las manualidades inspiradas en Super Mario Bros no solo son una forma divertida de pasar tiempo en familia, también ayudan a estimular la creatividad de los niños mientras construyen sus propios juguetes. Lo mejor es que muchas de estas ideas pueden realizarse con cartón reciclado, pinturas y materiales que probablemente ya tienes en casa.

Por eso, si buscas una actividad diferente para alejar a los pequeños de las pantallas por un rato, estas 3 ideas de juegos de mesa caseros de Super Mario pueden convertirse en su próxima aventura favorita.

1. Carrera hacia el castillo de Peach

Convierte una caja de cartón en un tablero inspirado en los mundos de Super Mario. Dibuja un camino con casillas que incluya monedas, hongos, tuberías y enemigos como Goombas o Koopas. Los jugadores avanzan con un dado y deben superar obstáculos hasta llegar al castillo de la princesa Peach.

Además de ser fácil de construir, este tipo de tablero permite personalizar reglas y desafíos para hacerlo más divertido en cada partida. Los juegos de recorrido son algunas de las opciones más populares dentro de las manualidades de cartón para niños.

Crea una carrera de Mario Bros con tus hijos.|(ESPECIAL/Gemini)

2. Laberinto de tuberías de Mario

Utiliza cartón grueso para crear un laberinto en relieve y coloca una pequeña canica como si fuera Mario recorriendo las tuberías del Reino Champiñón. El objetivo es llegar a la meta sin caer en los agujeros o zonas marcadas como peligrosas.

Crea un laberinto de tuberías estilo Mario Bros con cajas de cartón.|(Gemini)

Esta idea combina habilidad, paciencia y coordinación, además de recordar los recorridos y desafíos que aparecen en los videojuegos de la franquicia. Los laberintos de cartón son una de las manualidades más compartidas por los aficionados a los juegos caseros.

3. Atrapa las monedas de Bowser

Diseña un tablero con diferentes niveles de puntuación y recorta monedas de cartón pintadas de color dorado. Los jugadores deberán lanzarlas a zonas específicas para sumar puntos y evitar las casillas de Bowser, que restan monedas o hacen perder turnos.

La dinámica puede adaptarse según la edad de los participantes y resulta ideal para reuniones familiares o fiestas temáticas de Super Mario. Además, los juegos de puntería elaborados con cartón destacan entre las propuestas más creativas para reciclar materiales y fomentar el juego activo.

Beneficios de los juegos de mesa de Mario Bros.

Estas manualidades permiten que los niños construyan sus propios juegos mientras exploran el universo de Super Mario de una manera diferente. Con un poco de cartón, imaginación y ganas de divertirse, es posible crear experiencias que mantengan a los pequeños entretenidos durante horas lejos de las pantallas.

Según la Unicef, los juegos de mesa ayudan a reforzar la salud mental de tu hijo, ayudando a su bienestar emocional, mientras pasan momentos en familia.