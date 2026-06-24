La graduación de primaria representa uno de los primeros grandes logros académicos de la infancia y para celebrar ese momento especial, los ramos de rosas eternas se perfilan como una de las tendencias favoritas de este 2026 gracias a que conservan su apariencia durante años con los cuidados adecuados.

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Al regalar estos arreglos de flores eternas harás que el menor tenga un regalo que le dure años y se convierta en un recuerdo que lo acompañó durante su ceremonia, así que si buscas sorprender a tu hijo, hija, sobrino o ahijado te dejamos algunas opciones de ramos con flores eternas.

5 ideas de ramos de rosas eternas para graduación de primaria 2026

1.- Ramos en tonos escolares

Los ramos elaborados con rosas eternal en colores azul, verde, cafés, doradas, blancas y rojas con los colores representativos de la escuela ofrecen un diseño elegante y significativo, además, pueden complementarse con un pequeño birrete, listones o mensajes de felicitación.

2.- Ramos con chocolates y dulces

Otra opción para regalar es un divertido ramo de flores eternas con chocolates, dulces, papas, paletas etc. con esta mezcla otorgas un regalo lleno de elegancia con un toque infantil.

3.- Ramos con peluche de graduación

Un ramo con pequeños ositos o personajes con toga y birrete siguen siendo una de las ideas más populares, si los acompañas con rosas eternas crearás un recuerdo tierno y perfecto para conservar después de la graduación.

4.- Ramo birrete floral

Este diseño es muy original porque combina un birrete de graduación con flores y un mango tipo ramo o cetro, una opción si quieres salir de lo habitual.

5.- Ramos con útiles escolares decorativos

Otra tendencia es incorporar lápices, plumas, plumones o cosas relacionadas con la escuela como símbolo del siguiente paso académico, este ramo resulta creativo y ayuda a ir acumulando útiles para el siguiente ciclo escolar.