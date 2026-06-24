¿Cómo y dónde votar HOY 24 de junio en MasterChef 24/7 para elegir al tercer Capitán de la Batalla por Equipos?

La sexta semana de MasterChef 24/7 ha comenzado a tomar ritmo, pues ya vimos a Antrax hacerse del Pin del Chef y finalmente la noche de este martes, Claudia y Daniela Parra consiguieron ser Capitanas de la Batalla por Equipos que se estará llevando a cabo este miércoles 24 de junio en uno de los retos más intensos de la semana.

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Como sabrás en la Batalla por Equipos no solo se enfrentan dos, pues hay un tercero y en MasterChef 24/7 eres tú quien tiene la última palabra, por lo que el público podrá votar para elegir qué cocinero será el que lidere el tercer Equipo de esta noche decisiva para más de uno.

¿Cómo y en dónde votar en MasterChef 24/7 para la Batalla por Equipos?

Votar para elegir al participante que quieres que sea el tercer Capitán o Capitana es muy sencillo, pues debes de entrar a nuestro sitio web oficial y dar con el espacio de MasterChef 24/7.

Posteriormente encontrarás la sección de VOTACIONES, ahí es donde podrás elegir quién de los Cocineros quieres que se lleve la tercera capitanía de la semana que podría acercarle a la Salvación de la semana.

También puedes votar a través de la app oficial de Tv Azteca En Vivo la cual está disponible para celulares con sistema operativo Android o iOS, donde en la Sección de Votaciones de MasterChef 24/7 encontrarás de manera sencilla el apartado para elegir a tu participante favorito. Recuerda que en ambas modalidades tienes 10 votos para repartir como tú quieras, además de que puedes conseguir 10 votos extra de manera muy sencilla.

¿Cuál es la importancia de las votaciones en MasterChef 24/7?

A día de hoy probablemente ya estés familiarizado con el formato y las dinámicas de las convivencias, por lo que sabrás el poder de los votos en un Reto como este, que finalmente termina definiendo la suerte de cada Cocinero.

Recuerda que puedes elegir a cualquiera de los Cocineros actuales menos a Daniela Parra y Claudia, pues estas ya han ganado este privilegio gracias a su desempeño en el martes de Beneficio y Castigo, por lo que los Equipos podrían estar muy marcados por las alianzas y diferencias entre los cocineros.