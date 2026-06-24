5 peinados ideales para tu graduación si utilizarás birrete; lucirás elegante y femenina

Es oficial, en México nos encontramos en época de graduaciones, es por eso que en esta ocasión te damos las mejores ideas para que luzcas un pelo impresionante portando tu birrete. Son fáciles y muy hermosas además de que son peinados ideales para pelo largo y de altura media.

Puede interesarte: Los 3 mejores cortes de pelo corto para mujeres con rostro ovalado

Peinados para graduacion: Ideas si utilizarás birrete

Como bien lo sabemos, el birrete cubre la parte superior de la cabeza, por la que muchas veces no es fundamental hacer un peinado laborioso en esa sección del pelo, es por eso que en esta ocasión te decimos cuáles son las mejores ideas para que lleves a cabo en un día tan especial y luzcas perfecta.

Peinado para graduación: Media coleta con ondas en el cabello

Esta idea consiste en hacer una media coleta con un poco de crepe y volumen en la parte superior. Si bien, esa parte se cubrirá con el birrete, es una buena base para colocarlo y que no se caiga, aunque debe sujetarse con pasadores. Deberás realizarte ondas con una tenaza. Agregar fijador para que no se bajen y listo.

Peinado para graduación: Pulido con pasadores

Para este peinado deberás hacer una división justo en la mitad del pelo, tomarás una sección de cada lado y la peinarás muy bien, a manera de que quede un pulido perfecto. Puedes utilizar gel o fijador. Cada parte la sujetarás con pasadores y la pasarás por debajo del cabello que hay en el centro de tu cabeza. Respecto al pelo suelto es importante que hagas ondas con plancha, agrega fijador y listo.

Peinado para graduación: Media coleta con trenza

Este peinado es ideal para cabello largo o de altura media. Deberás realizar una media coleta con una trenza, esta puede ser normal o en cola de sirena. Tendrás que fijar muy bien en la parte superior y en el resto del cabello realizar ondas, ya sea con plancha o tenaza.

Peinado para graduación: Corona con trenza

Esta idea es una de las más originales, la idea consiste en hacer dos trenzas (el tipo que tú prefieras) en los laterales del cabello, una vez hechas las unirás a la altura de la mitad de tu cabeza, haciendo que parezca una corona. Puedes dejar el pelo liso o bien, hacer ondas en las puntas del cabello.

Peinado para graduación: Trenzas en los laterales

Esta idea es una de las favoritas de muchas mujeres. La idea consiste en hacer una división en el centro de la cabeza, tomar dos secciones de cabello, pulirlas y ambas pasarlas por debajo de la parte central de la cabeza. Se pueden sujetar con pasadores. Una vez listo toma dos secciones de pelo de cada lado y realiza una trenza. En el pelo que sobra realiza ondas con una tenaza.