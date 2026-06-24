Haz este protector solar de cabello con base en aceites naturales

Aunque el producto que en general se recomienda siempre usar es el protector solar para la piel, en ocasiones tu melena es la que sufre las consecuencias. En esta época es muy común que tu cabello se maltrate y más si vas de vacaciones. Ya sea el cloro de las albercas, el salitre del mar o el propio calor intenso, dañan tu cabellera de manera contundente. Por eso, puedes hacer tu propio producto para lograr la mejor protección.

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¿Por qué tu cabello se maltrata en estas épocas?

Ya se indicaron los condicionantes del maltrato del cabello, sin embargo esto se genera de manera particular por la hidratación de tu pelo. Por eso también es muy común escuchar consejos de no utilizar mucho las planchas, secadoras y hasta el uso de tintes. Eso maltrata de manera clara la salud de tu melena, lo cual incluso llega a generar puntas abiertas.

Ante eso, la recomendación de diversos productos comerciales son fáciles de encontrar en la red o en consejos en diferentes espacios como TikTok. Pero el consejo de este día está enfocado en que puedas hacerte tu propio producto con base en aceites esenciales. Así, de manera natural lograrás la ansiada hidratación y esclarecimiento del tono que manejes. Por eso, presta atención y crea tu propio protector solar.

¿Cómo se hace y qué ingredientes requiere este protector solar para cabello?

Hidratación y reparación son las palabras claves de este protector, mismo que utiliza casi por completo elementos naturales. Por eso sin más, haz tu propia versión.

Ingredientes

2 cucharadas de protector solar en crema de tu elección (o en su defecto una crema suavizante para el cabello)

8 gotas de aceite esencial (se recomienda aceite de ricino)

100 mililitros de aceite (oliva, almendras dulces, jojoba, sésamo o de argán)

Preparación

Vierte el aceite en un cazo y calienta a fuego lento durante un par de minutos… sin dejar que hierva

Retira del fuego y deja templar

Añade la crema solar y mezcla bien hasta que los ingredientes se fundan

Vierte el líquido en un rociador

Agrega el aceite esencial que prefieras en sus diversos aromas y agita para revolver bien

Al final, deja reposar dos horas y consérvalo en la nevera antes de usarlo

#cabellosano #cabellodañado #peluqueriabogota #cabellosaludable ♬ sonido original - palmabypalomino @palmabypalomino No todo lo natural funciona igual en todos los cabellos 🌿✨ Hay ingredientes que hidratan, otros sellan, otros fortalecen… y por eso mucha gente se frustra cuando prueba “remedios caseros” y no ve resultados. La clave está en esto 👇 💧 si tu cabello está seco: necesitas nutrición + sellado 🧴 si está débil o se cae: necesitas fortalecimiento desde la raíz ✨ si está opaco: necesitas ingredientes que aporten brillo y suavidad real En el video te dejo mi ranking según resultados y uso más efectivo 💛 Ahora dime tú: ¿cuál es el producto natural que nunca te falla? 👀👇✨ #haircare

¿Cómo se aplica este protector solar para cabello?

La recomendación indica que se debe aplicar sobre el cabello seco en las noches. Simplemente se aplica en la cantidad que tú veas necesaria, por lo que si tienen un pelo muy dañado, utiliza amplia cantidad de líquido. No escatimes, pues lo que se busca es una restauración. Aunque se aconseja hacerlo una vez por semana, podrías agregar uno o dos días el inicio y ver cómo responde tu pelo al tratamiento.