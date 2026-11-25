Para todos aquellos que tienen un escritorio en casa o en la oficina, seguramente en todo momento quieran que esté organizado, ya que se trata de un espacio de trabajo que tiene que estar lo más libre posible para poder garantizar un buen orden. Uno de los problemas es que se nos pierdan los útiles y en lugar de gastar dinero, lo mejor que puedes hacer es reutilizar los rollos de papel higiénico para lograr este gran organizador y que aportará elegancia.

Como lo mencionábamos, el escritorio debe ser el mejor lugar para trabajar, que esté libre de desorden y no tengamos que perder tiempo buscando cosas y sin dudas, que a veces el lapicero nos puede jugar una mala pasada, ya sea porque está repleto, porque no tenemos más espacio o porque se rompe. Por eso, no es necesario que gastes dinero en este organizador, sino que los expertos en manualidades recomiendan reutilizar ciertos elementos que tenemos en casa.

El rollo de papel higiénico se ha convertido en un gran aliado para la decoración y las manualidades, y es que con él se pueden lograr grandes adornos para el hogar y sin tener que gastar tanto dinero. Por este motivo, es que te vamos a compartir cómo reutilizar estos tubos para hacer un organizador que podrás colocar en tu escritorio y con pocos materiales.

Elementos para el organizador del escritorio

Tubos de cartón de papel higiénico

Trozo de cartón para los separadores

Tijeras o cúter

Silicona caliente

Pintura

Cómo hacer el organizador con tubos de cartón