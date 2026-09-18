La creación de veladoras personalizadas para Día de Muertos es una de las tradiciones más bellas y significativas para embellecer el altar u ofrenda con la que honramos a nuestros seres queridos.

En el Día de Muertos la luz de las velas representa la fe, la esperanza y funciona como una guía mística para que las almas encuentren el camino de regreso a casa.

Al elaborar tus propias piezas decorativas mediante técnicas de manualidades y bricolaje, tienes la oportunidad única de plasmar fotografías, nombres o los elementos más queridos de tus familiates, convirtiendo cada flama en un homenaje íntimo, respetuoso y lleno de amor.

Exatlón México | Programa Completo del jueves 17 de septiembre del 2026 | Atleta se posiciona en el Duelo de Eliminación

¿Cómo hacer veladoras personalizadas para Día de Muertos?

Personalizar estos elementos no requiere que seas un artesano experto, ya que la cera y los contenedores de vidrio tradicionales son lienzos sumamente nobles para trabajar en casa.

Ya sea que decidas decorar el exterior de veladoras comerciales de vaso o que prefieras fundir tu propia cera desde cero, el secreto está en incorporar la icónica paleta de colores del 1 y 2 de noviembre: los tonos naranja cempasúchil, el morado místico y el bkanco puro.

Veladoras con fotos transferidas o fotomontaje

Consiste en pegar la fotografía de tu ser querido en blanco y negro o sepia sobre el cristal del vaso, utilizando papel de transferencia o la técnica de decoupage con pegamento transparente.

Ideas de veladoras personalizadas para Día de Muertos|Pinterest

Diseño texturizado con papel picado miniatura

Envuelve el contorno de los vasos de vidrio con tiras de papel picado real hechas a escala con mini diseños de calaveritas o catrinas.

Velas aromáticas con pétalos de cempasúchil naturales

Si optas por fundir tu propia cera de soya o parafina, añade esencia de copal o mandarina, e introduce pétalos secos de flor de cempasúchil en los bordes antes de que se solidifique.

Estas son las formas en las que puedes crear una veladora personalizada para Día de Muertos|Pinterest

Veladoras rotuladas con caligrafía dorada y flores secas

Utiliza marcadores de pintura acrílica permanente en color oro o bronce para escribir los nombres de tus familiares o frases significativas directamente en el vidrio.

Calaveras de azúcar pintadas a mano sobre el cristal

Dibuja el contorno de tradicionales calaveritas de azúcar en el vaso usando pintura vitral o marcadores de aceite, rellenando con colores vibrantes como rosa mexicano, turquesa y amarillo.

