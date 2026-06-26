Tips de maquillaje para una cita: Consigue un look romántico y natural

Se acerca un nuevo fin de semana y entre los planes que pueden aparecer para disfrutarlo una cita no sería algo extraño. Es por ello que vernos bien se convertirá en una prioridad por lo que los preparativos no solo apuntarán al outfit que utilizaremos, sino que también habrá que tener en cuenta el peinado, la manicura y el maquillaje.

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Con respecto a la última herramienta señalada, el maquillaje es una de las más elegidas a la hora de cubrir imperfecciones o resaltar ciertas facciones. Lo que cada trazo puede hacer en nuestro rostro es fascinante y si estamos hablando de una cita, habrá que prestarle mucha atención.

Maquillaje terapéutico

Un informe difundido por la Universidad de Salamanca (España) señala que el ser humano ha practicado el arte del maquillaje desde tiempos ancestrales con distintas connotaciones, utilizándose actualmente para mejorar la imagen y para enmascarar o disimular ciertas afecciones o imperfecciones cutáneas desde el punto de vista estético.

Esta institución destaca que el maquillaje tiene un rol terapéutico ya que, además de lo señalado, su empleo puede colaborar ante situaciones de depresión, ansiedad, pérdida de autoestima y aislamiento social. Por lo tanto, estamos ante una gran herramienta que puede ser una gran aliada nuestra en cualquier ocasión y circunstancia.

Maquillaje para una cita

Volviendo al principio, si serás protagonista de una cita y quieres lucirte pues el maquillaje a elegir debería ayudarte a conseguir un look romántico y natural. Al respecto, los expertos remarcan que la clave está en resaltar tus rasgos naturales, aportar frescura y lograr un aspecto luminoso sin que el maquillaje se sienta pesado, motivo por el cual a continuación se detallan los mejores tips paso a paso para lograrlo:

La preparación de la piel

Hidratación profunda: Aplica un buen hidratante adaptado a tu tipo de piel. Una piel jugosa refleja mejor la luz.

Masaje facial rápido: Al aplicar la crema, haz movimientos ascendentes para activar la circulación y dar un brillo saludable al rostro.

Bálsamo labial: Aplícalo al principio de la rutina para que tus labios se vayan hidratando mientras te maquillas el resto de la cara.

Piel fresca y liviana

Cambia la base por una BB Cream o Tinted Oleo: Tienen una cobertura ligera que unifica el tono sin tapar tus pecas o texturas naturales. Corrector solo donde lo necesites: Aplica pequeños puntos de corrector únicamente en las ojeras, las aletas de la nariz o alguna imperfección puntual, y difumínalo muy bien con los dedos (el calor de la mano ayuda a que se funda con la piel). Fija con sutileza: Si tienes piel mixta o grasa, usa polvo traslúcido solo en la zona T (frente, nariz y mentón) para controlar brillos, dejando las mejillas luminosas.

El toque romántico

Texturas en crema o líquido: Se funden mucho mejor con la piel y dan un acabado más juvenil y fresco que los polvos.

Tonos ideales: Elige tonos rosados, melocotón o coral suave, según tu tono de piel.

Aplicación: Sonríe y aplica el rubor en las manzanas de las mejillas, difuminándolo suavemente hacia las sienes. Un mini toque en el puente de la nariz da un aspecto muy tierno de "besada por el sol".

Mirada iluminada y suave

Sombras neutras y satinadas: Aplica una sombra vainilla o beige mate en todo el párpado para unificar. Luego, añade una sombra satinada (con un brillo muy sutil) en tonos champaña, rosa viejo o bronce claro en el párpado móvil.

Delineado invisible (Tightlining): En lugar de un delineado grueso, usa un lápiz marrón de larga duración para delinear la línea de agua superior (por debajo de las pestañas). Esto da profundidad a la mirada y hace que las pestañas parezcan más tupidas de forma muy natural.

Mascara de pestañas: Elige una que defina y alargue en lugar de aportar demasiado volumen grueso. Aplica una capa (preferiblemente marrón para un look más suave, o negra para mayor definición) y peina bien para evitar grumos.

Luz estratégica

Usa un iluminador líquido o en crema en los puntos altos del rostro: en la parte superior de los pómulos, en el arco de Cupido (arriba del labio superior) y un punto diminuto en el lagrimal para abrir la mirada.

Labios jugosos y provocativos