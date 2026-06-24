El truco para pestañas largas y con volumen sin usar pestañas postizas
Descubre cuál es el truco de los expertos en maquillaje para lucir unas pestañas largas y voluminosas sin necesidad de usar postizos ni extensiones
Las pestañas largas y con volumen son una de las características más importantes para lucir una mirada de impacto, abierta y definida. Aunque el error más común para intentar conseguirlo es saturar el pelo con múltiples capas de rímel pesado, lo que termina creando grumos compactos que tiran la curvatura natural y debilitan la raíz.
La clave para prescindir por completo de las extensiones o las tiras postizas no radica en la cantidad de producto que utilizas, sino en la preparación estratégica de la fibra capilar y en dormir las técnicas de aplicación de manual.
Lograr un efecto de abanico tridimensional y de longitud extrema con tus propias pestañas es totalmente posible si se aprovechan las herramientas adecuadas y la física del folículo.
Noticias San Luis Potosí del 24 de junio 2026
Así haces que las pestañas se vean largas sin postizas
- Asegura una limpieza total
Elimina cualquier rastro de delineador, grasa o rímel del día anterior antes de comenzar. Las pestañas deben estar completamente limpias, secas y desenredadas para que el nuevo producto se adhiera con uniformidad sin apelmazarse.
- El rizado en tres estaciones
No presiones el rizador solo en las puntas. Coloca la herramienta firmemente en la base de las pestañas durante 5 segundos; luego, muévela hacia el centro y presiona de nuevo; finalmente, dale un toque ligero en las puntas. Esto genera una curvatura suave en forma de "C" en lugar de un ángulo recto en "L".
- Truco de polvo translúcido
Con una brocha pequeña o un hisopo, espolvorea una capa microscópica de polvo translúcido suelto sobre las pestañas limpias antes de aplicar el rímel.
- Movimiento zig-zag
Introduce el cepillo desde la raíz más profunda y muévelo hacia los lados en forma de zig-zag mientras subes hacia las puntas.
- Doble fórmula
Aplica una primera capa de rímel con cepillo de cerdas gruesas para dar volumen, y un rímel de cepillo de silicón con fórmula de alargamiento únicamente en las puntas.
- Pestañas inferiores
Usa la punta vertical del cepillo para rozar suavemente los pelos inferiores de manera individual. Esto equilibra las proporciones del ojo, alargando verticalmente la mirada de forma inmediata.