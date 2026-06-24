El truco para pestañas largas y con volumen sin usar pestañas postizas

Las pestañas largas y con volumen son una de las características más importantes para lucir una mirada de impacto, abierta y definida. Aunque el error más común para intentar conseguirlo es saturar el pelo con múltiples capas de rímel pesado, lo que termina creando grumos compactos que tiran la curvatura natural y debilitan la raíz.

La clave para prescindir por completo de las extensiones o las tiras postizas no radica en la cantidad de producto que utilizas, sino en la preparación estratégica de la fibra capilar y en dormir las técnicas de aplicación de manual.

Lograr un efecto de abanico tridimensional y de longitud extrema con tus propias pestañas es totalmente posible si se aprovechan las herramientas adecuadas y la física del folículo.

Noticias San Luis Potosí del 24 de junio 2026

Así haces que las pestañas se vean largas sin postizas

Asegura una limpieza total

Elimina cualquier rastro de delineador, grasa o rímel del día anterior antes de comenzar. Las pestañas deben estar completamente limpias, secas y desenredadas para que el nuevo producto se adhiera con uniformidad sin apelmazarse.

El rizado en tres estaciones

No presiones el rizador solo en las puntas. Coloca la herramienta firmemente en la base de las pestañas durante 5 segundos; luego, muévela hacia el centro y presiona de nuevo; finalmente, dale un toque ligero en las puntas. Esto genera una curvatura suave en forma de "C" en lugar de un ángulo recto en "L".

Luce unas pestañas largas sin necesidad de postizos con estos trucos|Pexels: Asra

Truco de polvo translúcido

Con una brocha pequeña o un hisopo, espolvorea una capa microscópica de polvo translúcido suelto sobre las pestañas limpias antes de aplicar el rímel.

Movimiento zig-zag

Introduce el cepillo desde la raíz más profunda y muévelo hacia los lados en forma de zig-zag mientras subes hacia las puntas.

Doble fórmula

Aplica una primera capa de rímel con cepillo de cerdas gruesas para dar volumen, y un rímel de cepillo de silicón con fórmula de alargamiento únicamente en las puntas.

Los trucos de maquillaje para que tus pestañas se vean largas y con volumen|Pexels: Pixabay

Pestañas inferiores

Usa la punta vertical del cepillo para rozar suavemente los pelos inferiores de manera individual. Esto equilibra las proporciones del ojo, alargando verticalmente la mirada de forma inmediata.

