Las 3 mejores técnicas de maquillaje para resaltar los pómulos y definir el rostro

No importa la hora del día, no importa la estación del año ni la ocasión, el maquillaje ha sabido ganarse su lugar en el día a día. Esta herramienta no solo permite cubrir imperfecciones, sino que colabora con los outfits que elegimos, la personalidad que tenemos y lo que queremos lograr en quienes nos observan.

Noticias Bajío del 13 de marzo 2026

El maquillaje es parte de la vida de muchas personas y, al igual que la moda, sus tendencias se renuevan con diseños, colores y particularidades que invitan a probarlas. Es en este marco que, con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA), podemos conocer los mejores diseños para lograr lo que pretendemos.

La popularidad del maquillaje

El auge del maquillaje en los últimos años se debe, en gran medida, a la democratización del conocimiento a través de las redes sociales, remarca Gemini. La aplicación de Google afirma que plataformas como TikTok e Instagram han transformado el maquillaje de una técnica reservada a profesionales en una forma de expresión personal accesible para todos.

#tipsdebelleza #maquillajeparaprincipiantes #tipsdemaquillista ♬ Pon de Replay - s0ng4y0uu @monsetalam Errores comunes al trabajar tus pómulos. ❌ Trabajar con mucho producto ✅ Siempre va a ser mejor de “menos a más”. Aplicar el producto poco a poco. Ir construyendo la intensidad. De este modo se verá mucho más limpio y evitarás manchones ❌Querer difuminar con movimientos muy fuertes y tomando la brocha con mucha precisión ✅Se suave al momento de difuminar. Puedes apoyarte con una esponja, te será mucho más fácil si sientes que batallas. ❌Dejar el iluminador aplicado como un trazo ✅ Siempre difumínalo, tratando de que se funda con tu maquillaje. Puedes apoyarte con tu dedo anular pues este tiene menos fuerza, así evitarás levantar el maquillaje. Recuerda que puedes aprender mucho más y a profundidad en mis Cursos Online🤩 💻 PRODUCTOS UTILIZADOS👇🏻 Bronzer: Stay Golden de @MOIRA COSMETICS MX Rubor: Tono Comadre de @Bissú Iluminador: 635 @L’Oréal Paris Esponja: @Arantza Cosmetics #beautytips

Sin embargo, precisa que la industria ha sabido adaptarse a las demandas contemporáneas priorizando la inclusividad y el bienestar. “Hoy en día, la popularidad del maquillaje también está ligada a fórmulas ‘híbridas’ que combinan pigmentos con ingredientes para el cuidado de la piel, respondiendo a una conciencia mayor sobre la salud dermatológica”, explica Gemini.

¿Cómo resaltar pómulos y definir el rostro?

En este marco, Gemini recuerda que con el maquillaje se pueden conseguir muchos objetivos y si lo que buscas es resaltar los pómulos y definir la estructura ósea estamos ante un arte que combina luces, sombras y texturas.

Esta Inteligencia Artificial añade que dependiendo del acabado que busques —desde algo muy natural hasta un efecto de "pasarela"— estas son las tres técnicas más efectivas y actuales:

Underpainting (la técnica de las celebridades): Esta técnica consiste en aplicar el corrector, el contorno y el rubor antes de la base de maquillaje.



Cómo se hace: Aplica un contorno cremoso justo debajo del hueso del pómulo y en la línea de la mandíbula. Añade puntos de luz con corrector en el centro del rostro. Luego, aplica una capa ligera de base (preferiblemente de cobertura media a baja) con una esponja húmeda.

Resultado: La definición parece venir "desde dentro" de la piel, logrando un aspecto esculpido pero extremadamente natural y sin líneas marcadas.

El "lifting" con rubor (draping moderno): En lugar de aplicar el rubor en las "manzanas" de las mejillas (lo que redondea el rostro), esta técnica busca elevar las facciones.



Cómo se hace: Aplica el rubor en la parte más alta del hueso del pómulo, extendiéndolo hacia las sienes y un poco hacia la ceja.

Resultado: Crea un efecto óptico de estiramiento o lift, ideal para quienes buscan una apariencia más juvenil y una mirada más abierta.

Contorno invertido: Es la técnica ideal para una definición extrema y limpia, muy popular en redes sociales para corregir errores de difuminado.

