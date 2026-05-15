5 ideas de sombras de ojos café, cacao y bronce para lucir elegante este mayo 2026, ideales para mujeres de 30 a 40 años
Los tonos cálidos y sofisticados dominarán las tendencias de maquillaje este 2026. Las sombras en tono café, cacao y bronce se convertirán en las favoritas de las mujeres de 30 a 40 años por su efecto rejuvenecedor.
Si hay una tendencia de maquillaje que seguirá conquistando esta temporada de primavera 2026 son las sombras en tonos tierra, esos que son en color café, chocolate y bronce. A pesar de que se crea que en esta temporada predominan los colores vivos, estas tonalidades se posicionan por lo fácil que son de combinar, además de que ayudan a resaltar la mirada de forma elegante sin perder la frescura, también es ideal para mujeres de 30 a 40 años que buscan un look sofisticado para el día y la noche.
Durante este mes de mayo, las tendencias apuntan a crear acabados satinados, difuminados suaves y tonos tierra cálidos que aportan luminosidad al rostro sin verse excesivos ya que las sombras de ojos color marrón continúan siendo un básico atemporal que favorece prácticamente a todos los tonos de piel.
A continuación te dejamos 5 ideas de maquillaje en tonos cafés, chocolate y bronce para resaltar la mirada y fáciles de adaptarse a cualquier ocasión.
- Café Latte difuminado:
Este maquillaje es un clásico, ya que se utiliza una sombra en tono café claro con acabado mate que al aplicarlo crea un maquillaje elegante a diario. La ventaja de estas tonalidades es que puedes combinarlo con un color beige satinado en el lagrimal para iluminar la mirada y conseguir un efecto natural.
- Bronce luminoso:
Las sombras metálicas en tono bronce serán protagonistas esta temporada. Aplicadas en el centro del párpado ayudan a crear un efecto de profundidad y glamour sin necesidad de usar colores intensos.
- Cacao ahumado:
El smokey eye evoluciona este 2026 hacia tonos más suaves y cálidos. En lugar del negro intenso, el cacao profundo aporta dramatismo sin endurecer las facciones.
- Mocca astinado minimalista:
Los looks monocromáticos seguirán dominando las tendencias de belleza. Utilizar un solo tono mocca satinado en párpados y combinarlo con labios nude crea un maquillaje limpio y moderno.
- Chocolate con destellos dorados:
mezcla sombras chocolate mate con pequeños destellos dorados o cobre. El resultado es un maquillaje elegante que ilumina la mirada sin exagerar.
De pastel, fibra y más... ¡Checa estos increíbles diseños de uñas inventadas!