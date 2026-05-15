Paulette se convierte en el TERCER LUGAR FEMENIL de Exatlón México, Novena Temporada

La última semana de Exatlón México está aquí y se siente el nerviosismo entre los atletas. Esta noche, Evelyn y Paulette se enfrentaron al miedo y pusieron a prueba sus habilidades para demostrar todo su potencial. Solo una podía llevarse la gloria y la otra volvería a casa con las manos vacías. Después de una batalla intensa donde ambas lo entregaron todo, Evelyn fue eliminada y Paulette se coronó como el Tercer Lugar Femenil en el Exatlón México 2026.

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¿Quién es el Tercer Lugar Feminil en el Exatlón México 2026?

Evelyn y Paulette lo dieron todo desde el día uno; ambas han demostrado tener una habilidad y un talento impresionante cumpliendo con cada uno de los retos que les ha puesto en el camino el reality show. Siempre fuertes y decididas, recorrieron el camino que las llevó hasta la última semana del Exatlón México 2026. Pero solo una podía llegar a formar parte de las tres mejores, y luego de una reñida competencia, Paulette se coronó como la campeona de esta noche.

¿Cuándo y dónde ver la final de Exatlón México?

Esto todavía no se acaba y, si no te quieres perder la gran final de la novena temporada de Exatlón México, no te olvides de sintonizar la señal de Azteca Uno en vivo en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país; o bien, puedes dar clic aquí para no perderte el contenido exclusivo del programa. Llegó el momento de apoyar a tu atleta favorito en su camino hacia la gloria.