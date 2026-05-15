Adrián Leo se convierte en el TERCER LUGAR VARONIL de Exatlón México, Novena Temporada

El Duelo de Eliminación Varonil se vivió más intenso que nunca este 14 de mayo ya que Leo y Alexis Hiroshi se enfrentaron en una batalla dónde ambos dieron lo mejor de sí mismos para lograr llegar a la gran final. Sin embargo, a pesar de contar con 5 vidas cada uno, solo un participante se ha coronado como finalista: Alexis Hiroshi quién competirá con “Mono Osuna”, integrante del equipo rojo, este próximo viernes 15 de mayo en la Gran Final de Exatlón México 2026.

Así fue el paso de Adrián Leo,"Mufasa" por Exatlón México 2026

A lo largo de 32 semanas dentro del reality de competencia deportiva de alto rendimiento más importante y reconocido en todo México el regiomontano Adrián Leo, mejor conocido como “Mufasa” demostró grandes habilidades que lo colocaron como uno de los atletas favoritos del equipo azul además de que gracias a su alto rendimiento y capacidad para vencer retos en cada circuito logró obtener varias medallas individuales que reconocieron su esfuerzo. Una de las más destacadas fue la que obtuvo el pasado 22 de abril ya que ganó la Medalla Transferible Varonil, “Me siento muy feliz; porque realmente me enfoqué y salí a ganarla. Esta presea es muy importante porque obviamente es transferible, y más porque se quedó en este lado de la Familia Azul”, fueron algunas de sus palabras al obtener dicho triunfo. Por otro lado, también obtuvo el blindaje varonil, hecho que lo acercó a la semifinal.

Sin duda, la huella que Leo dejó en Exatlón México 2026 será imborrable ya que siempre mostró gran liderazgo, precisión en cada reto, superación ante los obstáculos y mucha persistencia, determinación y esfuerzo por lo que se convirtió en uno de los favoritos del público recibiendo mucho apoyo.

¿Quién gana Exatlón México 2026?

Podrás descubrir quién ganará Exatlón México 2026, el reality de competencia deportiva de alto rendimiento más importante y reconocido en el país, este viernes 15 de mayo sintonizando la gran final a través de Azteca UNO en punto de las 8:30 pm, por lo que te recomendamos encender la transmisión a tiempo para no perderte ningún detalle. Por otro lado, también podrás seguir el LiveBlog en el sitio web, el cuál contará con todos y cada uno de los detalles de esta emocionante gran final además de que este se irá actualizando en tiempo real.