¡Cocinaron esposados! Los influencers aprenden a trabajar en equipo en reto de MasterChef 24/7

Los influencers continúan viviendo un día lleno de emociones, pues los intensos retos al interior de MasterChef 24/7 continúan y en esta ocasión, su capacidad para trabajar en equipo, su comunicación y su sincronización fueron puestos a prueba por la Chef Isabel Carvajal, una de los nuevas "Maestras del fuego" y mentoras de los próximos participantes del reality show.

Los creadores se enfocan en la gastronomía mexicana

Luego de que tuvieran una prueba con Diego Niño, los creadores de contenido conocieron a la experimentada Chef Isabel Carvajal, quien les pidió preparar un platillo basado en la gastronomía mexicana; sin embargo, les anticipó que no sería tan sencillo como parecía, pues luego de que levantaran la caja misteriosa que contenía los ingredientes con los que cocinarían, les confirmó que tendrían que hacerlo por parejas y esposados.

Además, la mentora les compartió que tendrían solamente 30 minutos para preparar sus propuestas y que hicieran platillos que pudieran enamorar a alguien, por lo que los influencers pusieron manos a la obra para terminar sus creaciones en tiempo y forma.

Una vez terminada la media hora, la chef comenzó con su deliberación y luego de probar los platos de todos los participantes, determinó que la pareja conformada por Susy Mouriz y Ale Hervi era la indiscutible ganadora debido a su propuesta de chilaquiles.

Recuerda que puedes votar por tu creador favorito en masterchefmx.tv/vota para que se convierta en el primer participante oficial de MasterChef 24/7.

¿Cuándo inicia MasterChef 24/7?

La ambiciosa evolución del popular reality show comenzará este domingo 17 de mayo en punto de las 08:00 PM por medio de la señal de Azteca UNO y podrás seguir todo lo que ocurra al interior de la cocina más famosa de México en Disney+ y todas nuestras redes sociales.