Estas son las mejores plantas de sombra para decorar si tu casa tiene poca luz

Existen plantas que no necesitan de luz directa para realizar la fotosíntesis ya que hay algunas que pueden vivir en espacios donde hay poca iluminación por lo que son ideales para permanecer en la sombra o incluso la semisombra. Es muy importante que las plantas de sombra las coloques donde no haya fuertes corrientes de viento.

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¿Cuáles son las mejores plantas de sombra para decorar tu casa?

Estas plantas son ideales para todo tipo de hogares ya que cuentan con hojas de diversos tamaños, ideales para diferentes tipos de gustos, incluso sus colores son elegantes y harán que tu casa resalte por completo.

Planta Calathea

Esta es una de las plantas favoritas de muchas personas debido a que sus tonalidades son únicas, si bien puede verse en tonos verdes también los hay en rosas y plateado. Es importante que tenga luz indirecta ya que el sol podría secar sus hojas.

Planta Helecho Espada

Esta planta de sombra suele desprender humedad además de que es ideal para combatir la sequedad. Incluso se recomienda que se coloque en dormitorios ya que ayuda a conciliar el sueño. Sus hojas se caracterizan por ser muy arqueadas y tener un follaje voluminoso.

Planta Calathea y Helecho Espada|Crédito: Pinterest

Planta Cala

Esta planta es una de las favoritas de muchas personas ya que su color blanco aporta mucha elegancia a cualquier habitación de un hogar. Es importante encontrar un equilibrio en la cantidad de agua que se le suministra para evitar ahogarla o que quede muy seca.

Planta Filodentro

Esta planta es ideal para las personas que aman las plantas tipo enredaderas ya que esta llega alcanzar un gran tamaño. Son perfectas para decorar cualquier tipo de espacio además de que se adaptan a la poca luz por lo que si no cuentas con mucha iluminación esta planta es ideal para decorar.

Planta Cala y Filodentro|Crédito: Pinterest

¿Cómo cuidar las plantas de sombra?

Es importante que sepas que las plantas de sombra también necesitan cuidados. Recuerda que aunque no exigen luz directa si deben tener alguna que sea indirecta (esto lo puedes lograr colocándolas cerca de ventanas). Por otro lado, su maceta debe tener agujeros pequeños para generar humedad, también deben ser regadas con moderación y la maceta no debe tener agua de más.