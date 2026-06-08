Cómo maquillar los ojos juntos para que se vean más separados

Las tendencias invitan cada año a renovar nuestra casa y nuestra estética. Es que todo se mantiene en constante transformación y la imagen ha pasado a ocupar, desde hace muchos años, un lugar preponderante.

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La elección de los colores, el tipo de decoración, el corte de cabello, el maquillaje y la manicura siembran dudas cada mes a quienes buscan cambios, ya sea en casa o en su estilo personal. Todo depende de varios factores y, en el caso del maquillaje, la forma del rostro tiene mucho que ver.

La importancia del maquillaje

El maquillaje siempre ha jugado y juega un papel fundamental como una poderosa herramienta de autoexpresión e identidad. Diferentes fuentes consultadas destacan que, lejos de ser una mera frivolidad superficial, permite a las personas proyectar su personalidad, estados de ánimo y creatividad, funcionando como una extensión de su voz visual.

Además, en el ámbito psicológico, el acto de maquillarse puede transformar la percepción personal, actuando como un catalizador que refuerza la seguridad y la autoestima para enfrentar los desafíos diarios, sintetiza Gemini (Inteligencia Artificial).

¿Cómo maquillar ojos juntos?

Como se mencionó, el maquillaje a elegir depende de muchos factores y el formato del rostro es uno de ellos. Al respecto, Gemini pone el foco en el secreto para que los ojos juntos se vean más separados.

La IA hace referencia a una técnica de compensación visual que tiene como objetivo restarle peso al lagrimal (zona interna) y llevar toda la atención, la luz y la intensidad hacia los extremos exteriores del ojo. Para que podamos conseguirlo, nos comparte el paso a paso y los mejores trucos profesionales de este efecto:

El poder de la luz - El lagrimal siempre iluminado: Este es el paso más importante. Nunca apliques sombras oscuras cerca de la nariz, ya que eso dará la sensación de que los ojos están aún más cerca.



Paso: Aplica una sombra clara, brillante o satinada (en tonos vainilla, champagne o un iluminador) en el lagrimal y en el primer tercio del párpado móvil.

Efecto: La luz genera "espacio" visual, separando inmediatamente los ojos.

Sombras - Técnica de degradado hacia afuera: Olvídate de los ahumados concéntricos. Tu mejor aliada es la técnica de ojos rasgados.



Tono de transición: Aplica una sombra neutra en la cuenca, pero llévala un poco más allá del final de tu ceja, difuminando hacia las sienes.

Tono oscuro: Aplica la sombra más oscura únicamente en la uve externa del ojo (el último tercio). Difumínala hacia arriba y hacia afuera, en forma de "V" o de ala.

El delineado perfecto - A mitad de camino: El delineado completo (desde el lagrimal) está prohibido si quieres separar la mirada.



Cómo delinear: Comienza el trazo con una línea muy fina a partir de la mitad del ojo o del último tercio, y ve engrosándolo a medida que te acercas al final.

El "Cat Eye": Alarga el rabillo del delineado hacia afuera y ligeramente hacia arriba. Esto estira el ojo horizontalmente.

Línea del agua: Si delineas la línea interna inferior, hazlo solo desde el centro hacia afuera con un tono oscuro, o usa un lápiz beige/blanco en la zona del lagrimal.

Máscara de pestañas - Dirección diagonal: La forma en que aplicas el rímel cambia por completo la estructura del ojo.



Técnica: Al aplicar la máscara, peina las pestañas hacia afuera (en diagonal hacia las sienes), no recto hacia arriba.

Énfasis: Aplica una doble capa en las pestañas del extremo exterior.

Pestañas postizas: Si usas, las ideales son las de tipo esquina (medias pestañas) o las que van de menos a más longitud hacia el extremo exterior.

Las cejas - El marco estratégico: La distancia entre las cejas define directamente cómo percibimos la distancia entre los ojos.

