Cómo maquillar los ojos para que combinen con los jerseys negro, verde y blanca de la Selección Mexicana

El jueves 11 de junio será el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, es por ello que aquí te diremos cómo puedes maquillar tus ojos para que combinen con 3 jerseys de la Selección Mexicana, la de color negro, blanca y verde, presta atención para que veas cómo debes hacerlo y así lucir hermosa en esta justa veraniega.

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Así puedes maquillar los ojos para que combinen con tus jerseys de la Selección Mexicana

Jersey de color verde: Tonos bronce, dorado y café

El tono bronce, dorado y café son una buena opción para aquellas mujeres que quieran combinar sus sombras de los ojos con el jersey de la Selección Mexicana. Para ellos es necesario aplicar una sombra color marrón suave sobre la cuenca del ojo para que se pueda dar profundidad.

|Foto de Kevin Lerich/Adidas

Ya en el párpado móvil, lo ideal es ponerte una sombra bronce o dorada, la cual podría ser satinada, esto le dará más vida. Termina con un delineado de color café oscuro difuminado para que le dé un toque suave pero bastante definido.

Jersey de color negro: Delineado gráfico o pop de color

Lo bueno del color negro es que se puede combinar con cualquier cosa, además si es en los ojos hará que se resalten más; por lo que este look es ideal para aquellas mujeres que quieran ocupar la segunda equipación de la Selección Mexicana de Futbol en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

Para hacerlo deberás dejar tu párpado neutro, posteriormente podrás elegir un delineador en un tono vibrante, el que sea de tu preferencia, este puede ser un azul eléctrico, tono pastel, morado o un verde esmeralda; realiza un delineado clásico flotante o que sea clásico.

|Foto de www.kaboompics.com/Adidas

Otra de las opciones que pueden ser más sutiles, es ocupar un delineado negro normal arriba y así colocar el toque de color con un lápiz brilante creando una línea de agua inferior.

Jersey de color blanco: Efecto No-Makeup

Terminamos con la playera blanca del Tricolor; si vas a portar esta playera es necesario que ocupes un maquillaje minimalista y luminoso; el secreto aquí es poder definir el ojo ocupando colores que puedan imitar las sombras naturales de la cara.

Para aplicarlo debes darle un toque de bronceador que ocupes o una sombra de tono café claro y ponerlo sobre la cuenca del ojo, esto le dará profundidad. Para el párpado móvil, puedes utilizar una sombra de color vainilla o un roque de iluminador satinado.

|Foto de Rada Aslanova/Adidas

Si no quieres ocupar un delineador líquido pesado, puedes ocupar una brocha angular en sombra color marrón, oscura que vaya pegada a las pestañas para que den mucha densidad; para terminar deberás peinar tus pestañas.

