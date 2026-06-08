Cómo maquillar los ojos con bolsas: 3 opciones para disimularlas

Las bolsas debajo de los ojos son una de las preocupaciones estéticas más comunes, ya que pueden dar al rostro una apariencia de cansancio incluso después de haber descansado bien. Aunque existen tratamientos específicos para reducirlas, el maquillaje también puede convertirse en un gran aliado para disimularlas y conseguir una mirada más fresca y luminosa.

Lo mejor de estas técnicas es que ayudan a equilibrar visualmente el contorno de los ojos sin recargar el maquillaje. Según expertos de Maybelline, la clave consiste en iluminar estratégicamente la zona y evitar productos que acentúen el volumen de las bolsas. Además, recomiendan trabajar con correctores ligeros y tonos que aporten luz para conseguir un acabado más natural.

3 opciones para maquillar ojos con bolsas

1. Ilumina el párpado para desviar la atención: Una de las formas más sencillas de disimular las bolsas es concentrar la atención en el párpado móvil. Para lograrlo, aplica una sombra clara o satinada en tonos beige, champagne o rosados suaves. Estos colores reflejan la luz y hacen que la mirada se vea más despierta. Después, añade una sombra ligeramente más oscura en la cuenca y difumínala hacia el exterior para aportar profundidad sin endurecer las facciones. Evita utilizar sombras demasiado oscuras en todo el párpado, ya que pueden generar un efecto de cansancio y hacer que las bolsas se noten más.

Iluminar el párpado es uno de los secretos para maquillar los ojos con bolsas.|(ESPECIAL/CANVA)

2. Delineado lifting para levantar la mirada: El delineado también puede ayudarte a equilibrar visualmente la zona inferior del ojo . Realiza una línea fina pegada a las pestañas superiores y extiéndela ligeramente hacia arriba en la esquina externa. El efecto lifting dirige la atención hacia la parte superior de los ojos y reduce el protagonismo de las bolsas. Para potenciar el resultado, aplica máscara de pestañas principalmente en las pestañas externas, ya que esto ayuda a elevar visualmente la mirada. Si deseas un acabado más suave, sustituye el delineador negro por tonos café o gris oscuro, que aportan definición sin endurecer la expresión .

El delineado también puede ayudarte a . Realiza una línea fina pegada a las pestañas superiores y extiéndela ligeramente hacia arriba en la esquina externa. y reduce el protagonismo de las bolsas. Para potenciar el resultado, aplica máscara de pestañas principalmente en las pestañas externas, ya que esto ayuda a elevar visualmente la mirada. Si deseas un acabado más suave, sustituye el delineador negro por tonos café o gris oscuro, que . 3. Corrector estratégico y maquillaje ligero: Muchas personas intentan cubrir las bolsas con grandes cantidades de corrector, pero esto suele producir el efecto contrario. Lo ideal es utilizar una pequeña cantidad de producto en la zona de la ojera y difuminarlo cuidadosamente. Después, aplica un tono ligeramente iluminador en el área donde se forma la sombra debajo de la bolsa. De esta manera, se reduce el contraste que hace que el volumen sea más evidente. Mantener una cobertura ligera permite que la piel conserve un aspecto natural y fresco, además de evitar que el maquillaje se acumule en líneas finas o pliegues.

Un consejo extra compartido por la maquilladora Caro en TikTok consiste en aplicar un toque de corrector iluminador únicamente en la zona donde la bolsa genera sombra, en lugar de cubrir toda el área indiscriminadamente. Este pequeño detalle ayuda a neutralizar el efecto visual del volumen y aporta una apariencia más descansada al rostro.

Qué errores debes evitar si tienes bolsas en los ojos

Uno de los errores más frecuentes es aplicar demasiado corrector o elegir fórmulas demasiado pesadas. Estos productos pueden marcar más la textura de la piel y hacer que las bolsas se noten aún más.

De acuerdo con Vogue ,también conviene evitar los iluminadores con partículas brillantes directamente sobre la bolsa, ya que reflejan la luz y aumentan visualmente el volumen. En su lugar, es mejor concentrar los puntos de luz en el lagrimal, el párpado móvil o debajo del arco de la ceja.

Con estas técnicas podrás conseguir una mirada más fresca, luminosa y descansada. La clave está en utilizar el maquillaje de forma estratégica para equilibrar las proporciones del rostro y desviar la atención de las bolsas sin perder naturalidad.