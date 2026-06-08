Qué comer antes de entrenar: los mejores snacks para cada deporte

La salud del ser humano tiene como eje, entre otros factores, a la alimentación y la actividad física. Además, entre ellas se retroalimentan y es por eso que, en esta oportunidad, ciertos datos toman importancia por los beneficios de algunos nutrientes en el desempeño atlético.

Desde la Biblioteca Nacional de Medicina destacan que una buena nutrición puede ayudar a mejorar el desempeño atlético. Por lo tanto, sus expertos aconsejan llevar un estilo de vida activo y una rutina de ejercicios, junto con una buena alimentación, porque es la mejor manera de permanecer saludable.

Alimentación y deportes

El Instituto Mayo Clinic precisa que la comida y el ejercicio van de la mano. Por eso, advierten que es importante pensar en lo que comemos cuando hacemos ejercicio, ya sea una sesión casual de entrenamiento o que se prepare para una competición.

Sus expertos ponen de relieve que la duración y la intensidad de su actividad física pueden ayudarle a decidir qué debe comer y beber, y con qué frecuencia. Mientras, profesionales como la licenciada en nutrición Alissa Rumsey, de la Academia de Nutrición y Dietética (Estados Unidos), advierten sobre la importancia de personalizar la alimentación según el tipo de esfuerzo físico que se vaya a realizar.

Snacks Pre-Entrenamiento

Si nos centramos en los alimentos a ingerir antes de un entrenamiento, los nutricionistas revelan que las porciones ideales para consumir previo al ejercicio deben oscilar entre las 100 y 250 calorías, incluyendo un mínimo de 15 gramos de carbohidratos, acompañados de un aporte equilibrado de proteínas o grasas saludables.

De todos modos, hay que tener en cuenta el tipo de deporte que practiquemos ya que quienes realizan caminatas cortas no siempre es indispensable comer, pero si la realizan en ayunas, se recomiendan opciones ligeras como frutas con queso o batidos verdes.

Para quienes corren o andan en bicicleta, los profesionales señalan que necesitan un mayor aporte de energía de rápida absorción y, en el caso del ciclismo, alimentos ligeramente salados para reponer el sodio. En el levantamiento de pesas o el entrenamiento funcional, cobra mayor relevancia la combinación de carbohidratos con proteínas para proteger y potenciar los músculos.

Asimismo, disciplinas como el yoga requieren un cuidado especial, priorizando preparaciones sumamente digestivas y libres de ingredientes que generen pesadez o gases, tales como un pudding de chía o licuados con leche de almendras. En contraste, los deportes que demandan una combinación de fuerza y resistencia cardiovascular admiten snacks más completos que incorporen grasas saludables como la palta o el salmón, cuyos componentes ayudan a mitigar el posterior dolor muscular y favorecen una recuperación más eficiente.