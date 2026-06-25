Pestañas infinitas: Guía para maquillarlas de noche con impacto

No hay dudas de que las redes sociales y plataformas digitales contienen prácticamente todo lo que buscamos. Además, con el auge de la Inteligencia Artificial (IA) podemos acceder a contenido de todo tipo y, en esta oportunidad, conocer en detalle trucos y técnicas de maquillaje.

Noticias Hidalgo del 18 de junio 2026

El maquillaje es una herramienta de belleza ampliamente utilizada pero no se trata de una práctica que solo se centra en la aplicación de cosméticos en la piel, sino que tiene sus técnicas y secretos. La aplicación Gemini (IA) colabora en esta oportunidad con el foco puesto en las pestañas y su embellecimiento.

¿Por qué maquillar las pestañas?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que maquillar las pestañas es uno de los pasos más populares en la rutina de belleza. Esto se debe a que, visualmente, tiene un impacto inmediato en la expresión del rostro.

Los expertos en belleza coinciden en que no se trata solo de "pintarlas", sino de transformar la mirada. Es por esto que las técnicas y los productos elegidos tienen una importancia muy grande en el resultado que buscamos.

Pestañas de noche

Ante lo señalado, hoy la propuesta es aprender a maquillar nuestras pestañas de noche para un efecto de impacto total. Lograrlo se basa en tres pilares: preparación, técnica de capas y precisión, y es que cuando buscamos un efecto dramático que resalte bajo las luces nocturnas, el objetivo es conseguir volumen máximo, longitud y una curvatura que no se caiga con las horas, como la siguiente guía nos ayuda a conseguir:

La Preparación

Rizado en tres pasos: No presiones solo en la base. Coloca el rizador de pestañas bien pegado a la raíz y presiona suavemente; luego, muévelo hacia el centro de las pestañas y presiona otra vez; finalmente, dale un toque ligero en las puntas. Esto crea una curva suave en forma de "C" en lugar de un ángulo recto de "L".

El truco del polvo traslúcido: Con una brocha pequeña para sombras, aplica un toque mínimo de polvo traslúcido suelto sobre las pestañas limpias. El polvo actúa como un imán para la máscara, engrosando cada pelo inmediatamente sin crear grumos pesados.

La técnica de aplicación

Primera capa: Definición y levantamiento



Usa una máscara de pestañas alargadora o de definición. Coloca el cepillo en la raíz de las pestañas superiores y realiza un movimiento de zig-zag (vaivén) muy marcado mientras subes hacia las puntas. Esto satura la base, creando un efecto óptico de delineado grueso, y separa los pelos.

Segunda capa: Volumen dramático



No esperes a que se seque por completo la primera capa (debe estar algo húmeda para que el producto se fusione y no se descaspare). Usa una máscara de volumen (de cepillo más grueso o de cerdas tupidas). Esta vez, enfócate en depositar el producto desde la mitad de las pestañas hacia las puntas, peinando con firmeza hacia arriba.

Tercera capa: El toque de impacto (Solo en las puntas)



Aplica una última capa únicamente en las puntas exteriores. Peina las pestañas del extremo del ojo hacia afuera (en dirección a la sien) para crear un efecto de "ojo de gato" o mirada rasgada, ideal para la noche.

Pestañas inferiores con equilibrio