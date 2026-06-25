Crochet para niños: cómo hacer una almohada de Frozen con forma de copo de nieve

Las habitaciones de los niños deben hacerlos sentir cómodos y seguros para pasar el tiempo ahí. Y una excelente alternativa para personalizar los espacios, es con manualidades temáticas de programas infantiles, que van desde cojines con Paw Patrol o Peppa Pig, hasta almohadas de crochet con los famosos copos de nieve que salen en Frozen y que son muy fáciles de hacer en casa.

¿Qué materiales se necesitan para hacer un cojín tipo copo de nieve?

Al igual que en todas las creaciones hechas con la técnica de crochet, el elemento más importante es el estambre, que idealmente tiene que ser suave y manejable para que las costuras no queden forzadas. De acuerdo con el portal especializado en costura MiMediavereta, la mejor opción son los hilos tipo 8/6 mm, ya que no se desgasta tanto con el tiempo y no pierde forma, por lo que los diseños se mantendrán intactos.

Los copos de nieve de la película de Frozen son ideales para recrearse en crochet|Imagen creada con IA

Los colores para este proyecto de manualidades de crochet para niños inspiradas en Frozen, toman como referencia a la película, por lo que destacan el azul claro, el blanco y el plateado. También se necesitan tijeras y ganchos adecuados para la medida, que en este caso son de 5 a 6 mm.

Tutorial para hacer una almohada de crochet inspirada en Frozen y que a los niños les encantan

Para empezar a darle forma a estos diseños de crochet con forma de copo de nieve , se requiere de un anillo mágico que sirva como punto de partida y que se usa para darle vida a otras piezas como los gorritos. Hay que hacer 12 puntos y cerrar con punto deslizado, que se usa principalmente para unir puntos en redondo, según el manual de Lion Brands .



, se requiere de un anillo mágico que sirva como punto de partida y que se usa para darle vida a otras piezas como los gorritos. Hay que hacer 12 puntos y cerrar con punto deslizado, que se usa principalmente para unir puntos en redondo, según el manual de . Luego hay que pasar a cada piquito de los copos de nieve y que generalmente son seis. La técnica consiste en hacer un punto bajo, uno intermedio y luego intercalar con tres puntos altos. Se debe repetir hasta que vayan agarrando forma y van disminuyendo conforme se acerca la punta.



Si quieres que quede "esponjocito", está la opción de hacer dos caras y unirlas con puntadas ligeras, pero dejando un espacio libre para introducir relleno especial que le de forma.



Otra alternativa consiste en hacer cojines de forma cuadrada en color blanco, ya sea bordadas o con tela. Aquí la estructura de copo de nieve iría unida como carátula principal y puede ser de un color contrastante para que el reusltado sea mucho más llamativo.

Las almohadas de crochet inspiradas en Frozen son ideales para decorar los cuartos de los niños|Pinterest

Y listo, con estos sencillos pasos para hacer almohadas inspiradas en Frozen podrás darle un toque único a las recámaras de tus hijos gracias a que se trata de manualidades que les fascinan a los niños y están hechas en crochet.