Un ciclo escolar más ha llegado a su fin. Si en casa tienes a una pequeña guerrera k-pop a punto de graduarse del preescolar, primaria o secundaria, aquí te compartimos algunas ideas para decorar el birrete de su película favorita: Kpop Demon Hunters. Así que sigue leyendo y, ¡pon manos a la obra!

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5 ideas para decorar tu birrete de graduación de Kpop Demon Hunters

Decorar el birrete de graduación es una práctica increíble para mostrar al mundo tu personalidad. Aquí te compartimos 5 ideas de decoraciones fáciles y bonitas de Kpop Demon Hunters:

En 3D

Esta es una opción un tanto laboriosa. Sin embargo, el resultado es hermoso. Agrega una capa de diamantina y cúbrela con vinil transparente. Encima pega stickers de las Guerreras Kpop. Esto dará como resultado un efecto en 3D que lucirá sensacional.

Con brillos

Si buscas algo más sencillo pero igual de bonito, puedes cubrir la base de tu birrete con foami o papel diamantado. De tal modo, obtendrás un resultado completamente llamativo y lleno de glitter. No olvides agregar stickers de Rumi, Mira y Zoey.

Moño

Para algo más elaborado, puedes intentar agregar un moño en la parte inferior del birrete, ya sea del mismo color u otro tono que combine. Esto ayudará a que tu peinado se vea aún más bello. Aquí te dejamos un ejemplo con las Guerreras K-Pop.

Sencillo

Si no quieres caer en complicaciones, sólo pega stickers o impresiones en la base de tu birrete. Agrega un poco de pedrería para llevar la decoración a un nivel superior. Si quieres, puedes pegar los stickers de manera doble para dar ese efecto de 3D.

Con peluche

Agrega un toque más cozy a tu birrete con un poco de peluche en las orillas. Si bien se trata de un paso bastante simple, el resultado será encantador. Aquí un ejemplo.

Estas son tan sólo algunas inspiraciones. Tú puedes dejar volar tu imaginación y creatividad al hacer tus propias creaciones.