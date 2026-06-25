5 cortes de pelo fresquitos para el verano

Con las altas temperaturas es muy probable que sientas que el pelo pesa un poco y que comienza a darte más calor de lo habitual. Es por esto que los cortes de pelo son la mejor opción

Ten en cuenta que las capas estratégicas, los desfilados y los flequillos son tus aliados para esta oportunidad. Es por esto que te traemos las mejores opciones que además te harán ver más joven.

¿Cuáles son los cortes de pelo frescos?

Bob ligero

Aquí tenemos un corte de pelo que es rejuvenecedor por su acabado escalado. Tiene una longitud hasta la mandíbula, pero en la nuca está más rebajado por ende el cabello se levanta y gana volumen. Es un bob que estiliza y alarga el cuello, además, puedes complementar con un flequillo largo tipo cortina.

Soft bixie

Otro estilo es este que combina la comodidad con el estilo. Es un corte de pelo corto con la suavidad de unas líneas más largas. Tiene una largura en la zona del flequillo por lo que no se ve tan depurado y enmarca las facciones para un rostro más equilibrado. Además, aporta versatilidad.

Bixie con flequillo cortina

Este es un híbrido entre el pixie y el bob que es muy cómodo. Es elegante y muy fácil de peinar. Su largura hace que sea un estilo más cercano al bob. Es perfecto para quienes buscan cortes ligeros pero que a la vez les enmarquen el rostro y no renunciar a cierta longitud.

French bob

Luego nos encontramos con este bob más corte y desenfadado. Tiene una altura hasta la mandíbula, pero puede ser un poco más arriba. Se caracteriza por las puntas desestructuradas y por lo general lleva un flequillo corto que roza ligeramente las cejas. A la hora de peinar se le da textura para que tenga movimiento natural.

Soft bowl cut

Por último, tenemos este estilo de los años 90, pero con una versión suavizada con líneas más despuntadas y no tan puras. El corte se caracteriza por llevar un flequillo largo que es el que marca la largura del del corte y la parte inferior de la nuca y los laterales muy cortos.