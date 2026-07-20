Maquillaje para piel madura: 3 errores que debes evitar para no sumar años

Cada vez que se habla de embellecer nuestra imagen la atención se dirige a la vestimenta, el maquillaje, el corte de cabello y la manicura. Estos son los ejes en torno a los que gira el mundo de la belleza con sus tendencias que no dejan de renovarse.

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Sin embargo, en todos los casos existen clásicos que no pierden vigencia, mientras que los expertos en belleza apuntan a prestar atención a las técnicas y tips del rubro que ayudan a alcanzar nuestros objetivos. Esto último se da principalmente en el ámbito del maquillaje y en esta oportunidad el dedicado a las pieles maduras tendrá un párrafo aparte.

Maquillaje para piel madura

El maquillaje para piel madura es particular porque las necesidades del cutis cambian drásticamente con la pérdida natural de colágeno, elastina y humedad, señalan fuentes consultadas. En este punto, hay que tener en cuenta que la piel se vuelve más fina, seca y propensa a marcar líneas de expresión o poros.

Ante esto, las técnicas y productos tradicionales suelen acumularse en los pliegues y acentuar la textura en lugar de suavizarla, sumando más años. Es por eso que la clave pasa por priorizar la hidratación previa, utilizar fórmulas fluidas y luminosas con activos tratantes, además de aplicar una técnica ligera y ascendente que aporte frescura sin sobrecargar el rostro.

Errores de maquillaje que hay que evitar

Es cierto que por lo general los tips de belleza ponen énfasis en qué hacer para lograr ciertos efectos, pero también resulta importante conocer los errores que debemos evitar. En el caso del maquillaje para piel madura, a continuación se detallan los 3 errores más comunes que marcan más las arrugas y cómo corregirlos fácilmente:

Abusar del polvo translúcido

El error: Aplicar bases de alta cobertura de acabado mate o sellar con exceso de polvo compacto o translúcido. El polvo absorbe la poca humedad natural de la piel, se acumula en las líneas de expresión y crea un "efecto acartonado".

La solución



Opta por bases fluidas, ligeras o sérums con color que contengan ingredientes hidratantes (como ácido hialurónico).

Sustituye el polvo por fijadores en spray con acabado dewy (luminoso).

Si necesitas sellar zonas de brillo (como la zona T), usa una brocha pequeña y aplica una mínima cantidad de polvo suelto ultrafino.

Aplicar el rubor e iluminador demasiado bajo

El error: Aplicar el rubor directamente sobre las manzanas de las mejillas al sonreír y difuminar hacia abajo, o usar iluminadores con partículas de brillo muy grandes (glitter). Esto genera un efecto óptico de pesadez y enfatiza los poros o la flacidez.

La solución



Usa rubores en crema o líquidos, ya que se funden mejor con la piel y aportan frescura.

Aplícalo en la parte alta de los pómulos y difumínalo ligeramente hacia las sienes. Esto crea un efecto lifting inmediato.

Si usas iluminador, elige fórmulas satinadas (sin escarcha) y colócalo solo en el hueso del pómulo, evitando el contorno de ojos.

Remarcar en exceso los ojos y cejas con tonos muy oscuros

El error: Delinear la línea de agua inferior con lápiz negro denso, usar sombras mate muy oscuras en todo el párpado o depilar/maquillar las cejas de forma rígida y fina. Esto reduce visualmente el tamaño del ojo y endurece la mirada.

La solución

